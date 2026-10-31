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OL Académie

OL Académie : le programme du week-end

  • par Enzo Catolino

    • Après une semaine de repos, les équipes masculines de l'académie de l'OL retrouvent la compétition ce week-end. La réserve ouvrira le bal samedi, avant les déplacements des U19 et la réception de Strasbourg pour les U17. Du côté d'OL Lyonnes, pas de match ce week-end.

    Les jeunes Lyonnais seront donc les seuls sur les terrains avec trois rendez-vous à suivre. L'objectif sera de poursuivre leur progression et de retrouver de bons résultats après les dernières sorties. Les équipes féminines, elles, profiteront d'un week-end sans match officiel avant leurs prochaines échéances.

    La réserve de l’OL se déplace à Dijon

    Après sa défaite à domicile contre la réserve du Dijon FCO (1-2), le 17 octobre, l'équipe de Gueïda Fofana retrouvera le championnat avec un nouveau déplacement en Bourgogne. Les Lyonnais affronteront l'ASPTT Dijon ce samedi à 18 h 00, pour la sixième journée de championnat. Ils tenteront de repartir de l'avant face à un nouvel adversaire dijonnais, après avoir laissé échapper les trois points lors de la dernière rencontre.

    Les U17 reçoivent l'AS Strasbourg

    Les U17 de Florent Balmont seront également de retour sur les terrains ce dimanche. Ils accueilleront l'AS Strasbourg à l'académie de Meyzieu à 11 h 00, pour la neuvième journée de championnat. Les jeunes Lyonnais restent sur une défaite à Nancy (2-1) et voudront rebondir devant leur public. Cette réception représentera une occasion de retrouver le chemin de la victoire après ce revers à l'extérieur.

    Les U19 en déplacement en Alsace

    Les U19 de Karim Bounouara affronteront eux le RC Strasbourg, à l'extérieur. Le coup d'envoi est programmé ce dimanche 1er novembre à 11 h 00. Les jeunes Lyonnais restent sur une victoire contre Pontarlier (2-0), qui leur a permis de repartir sur une bonne dynamique après plusieurs résultats frustrants. Ils chercheront donc à poursuivre leur dynamique lors de cette neuvième journée.

    Pas de match pour les jeunes Fenottes

    Chez les filles, les U19 et la réserve d'OL Lyonnes seront au repos. Elles retrouveront la compétition le week-end du 8 novembre. Pour les U19, ce sera face à face à Fleury et pour la réserve, ce sera contre Clermont.

    Le programme de l’Académie ce week-end

    ASPTT Dijon - OL 2 : samedi 31 octobre à 18 h 00 (National 2)

    OL U17 - RC Strasbourg U17 : dimanche 1er novembre à 11 h 00 (championnat national U17)

    RC Strasbourg U19 - OL U19 : dimanche 1er novembre à 11 h 00 (championnat national U19)

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