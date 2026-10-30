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Tyler Morton lors de Real Betis - OL
Tyler Morton lors de Real Betis – OL (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

À deux jours d'OL - Angers, Tyler Morton toujours absent de l'entraînement

  • par David Hernandez

    • Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, l'OL reçoit le SCO Angers du côté du Parc OL dimanche (17h15). Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca devra très certainement faire sans Tyler Morton, toujours absent de l'entraînement collectif ce vendredi.

    La conférence de presse va-t-elle tourner essentiellement autour des blessures et des différents pépins physiques ? Il y a de fortes chances que Paulo Fonseca soit presque dans la répétition de ce qu'il a pu dire lundi soir après le match contre le PSG. À quelques différences près, puisque après l'inquiétude liée à Mads Bidstrup et Corentin Tolisso, les deux milieux ont bien repris les entraînements collectifs depuis le milieu de semaine. Ce vendredi, ils étaient tous deux au milieu d'un groupe de 20 joueurs de champ et des trois gardiens de but. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur de l'OL qui avouait lundi dernier qu'il allait devoir bricoler en attaque mais aussi dans l'entrejeu.

    Tagliafico bien présent

    Préservera-t-il malgré tout ces deux joueurs contre Angers alors que se profile une nouvelle semaine à trois matchs ? Cela pourrait être une option, d'autant plus que l'OL devra certainement faire sans Tyler Morton pour la réception du SCO. Sorti sur blessure au Parc des Princes, l'Anglais n'était toujours pas revenu à l'entraînement collectif, à deux jours du match de Ligue 1. Cela laisse donc peu de place au doute d'un forfait dominical, au même titre que Loïs Openda, Pavel Šulc et Mohamed Ouedraogo, blessés pour un moment.

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