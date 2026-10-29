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Malick Fofana lors de Brentford - Sunderland
Malick Fofana lors de Brentford – Sunderland (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Malick Fofana (ex-OL) enfin buteur avec Sunderland

  • par Enzo Catolino

    • Après des débuts compliqués en Premier League, Malick Fofana a inscrit son premier but avec Sunderland mercredi soir. L'ancien ailier de l'OL a participé à la victoire contre Brentford (3-2), en Coupe de la Ligue anglaise. Un premier but qui pourrait lui permettre de lancer véritablement son aventure.

    Malick Fofana a enfin trouvé le chemin des filets avec Sunderland. Face à Brentford, en huitième de finale de la Carabao Cup, l'international belge a inscrit le troisième but des Black Cats, juste avant la pause. Bien servi par son coéquipier, l'ailier a repris de la tête le centre de Jocelin Ta Bi pour donner trois buts d'avance aux siens.

    Malgré une fin de rencontre tendue, Sunderland s’est imposé 3-2 et a validé son billet pour les quarts de finale. Cette réalisation vient récompenser l'ancien Lyonnais, qui attendait encore de véritablement lancer son aventure anglaise depuis son arrivée à la fin du mercato estival.

    Des débuts difficiles en Premier League

    Le départ de Malick Fofana avait marqué les dernières heures du mercato en septembre. Au terme d'une journée folklorique, l'ailier blege était annoncé à Sunderland, avait que Crystal Palace mette son nez dans le dossier. Finalement, il est resté sur son choix et a rejoint la bande à Régis Le Bris. Toutefois, il a connu une adaptation délicate.

    Ses premières minutes se sont limitées majoritairement à des entrées en jeu en cours de match. Par la suite, l’ailier a eu du mal à s’installer dans la rotation et n’a notamment pas quitté le banc lors des deux dernières journées de Premier League. Buteur mercredi soir, l'ancien Lyonnais commence à digérer son transfert et peut désormais enfin lancer son aventure anglaise.

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