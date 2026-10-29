Forcément satisfait de la victoire et du score large contre l'Inter Milan, Jonatan Giráldez a malgré tout regretté le déchet technique notamment observé pendant la première mi-temps. Mais l'entraîneur d'OL Lyonnes a apprécié de voir son équipe rectifier le tir par la suite.

Est-ce que vous êtes satisfait autant du résultat (6-0) que du contenu ?

Oui, satisfait. C'est vrai que dans la première mi-temps, on a très bien performé dans la construction du jeu, identifié les avantages. Mais après, le jeu dans les derniers mètres n'a pas été de top niveau dans la première mi-temps. Après, le deuxième acte, je pense qu'on a très bien identifié les avantages qu'il y avait, particulièrement sur le côté gauche. Sur la zone de vérité, on a aussi été mieux qu'en première mi-temps.

Défensivement, je pense que l'énergie, l'intensité comme on a défendu en deuxième mi-temps ont été meilleures que la première. Mais en général, j'aime beaucoup l'ambition de cette équipe pour marquer toujours plus. Il faut être satisfait parce qu'aujourd'hui, le fait de marquer 6 buts contre une équipe qui n'a pas perdu cette saison, c'est à mettre au crédit de l'équipe.

Qu'est-ce qui a manqué dans ces derniers mètres ? Trop de précipitation ?

Oui. Les situation de dernières passes, qu'on fait bien normalement, n'ont pas été à la hauteur. Le plus important, c'est le combat dans cette type de situation, parfois mentale. J'ai parlé aux joueuses à la mi-temps car c'est plus facile d'identifier les avantages ensemble. L'équipe a eu une bonne réaction de ce point de vue. On a trouvé beaucoup de fois la position de Selma (Bacha), parce que l'allière droite a pressé beaucoup de fois Wendie (Renard) et Selma se retrouvait plus libre. Mais les derniers mètres, parfois, il y a des situations qu'on a mal exploitées. Mais c'est pour ça aussi qu'il est positif que des joueuses entrent et apportent quelque chose. Vicki (Becho) a aidé en marquant trois fois, Ada (Hegerberg) et Inès (Benyahia) ont maintenu l'énergie défensive-offensive pour créer plus d'opportunités.

Pour parler de Vicki, c'est ce qu'on attend d'une joueuse qui sort du banc ?

Oui. Parfois, elle commence les matchs, d'autres fois comme ce (mercredi) soir, elle sort du banc. Mais elle est une joueuse exceptionnelle, parce qu'elle peut jouer différentes positions, avec différents rôles. Elle peut jouer ailière à droite comme à gauche, elle peut jouer à l'intérieur. Quand elle est entrée, elle a plus joué dans une position axiale et après elle a joué plus extérieur. C'est une joueuse exceptionnelle car elle s'est aussi amélioré au niveau défensif. Elle a mérité le trophée de joueuse du match parce qu'elle a fait une demi-heure de top niveau.