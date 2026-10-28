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Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
Selma Bacha avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Inter : la barre des 7 000 spectateurs franchie

  • par Enzo Catolino

    • Pour la réception de l'Inter Milan en Ligue des champions, OL Lyonnes a dépassé la barre des 7 000 billets vendus. Les joueuses de Jonatan Giráldez pourront compter sur un public déjà au rendez-vous pour cette affiche européenne au Parc OL.

    La campagne européenne se poursuit à Décines. Ce mercredi 28 octobre, OL Lyonnes retrouvera le Parc OL pour affronter l'Inter Milan à 21 h 00. Pour cette rencontre inédite face à la formation italienne, l'engouement commence à se matérialiser dans les tribunes. Le cap des 7 000 billets vendus avait été franchi à deux jours du coup d'envoi, ce qui laisse espérer une affluence proche des 8 000 voire au-dessus. Un premier signe encourageant pour les Lyonnaises, qui espèrent pouvoir s'appuyer sur le soutien de leur public dans cette nouvelle soirée européenne.

    Vacances scolaires, mais horaire toujours problématique

    Depuis le début de la saison, les affluences varient selon les affiches et les horaires. La réception de Chelsea, le 30 septembre, avait ainsi réuni 7 324 spectateurs pour un match nul (0-0). Quelques jours plus tard, la victoire contre Toulouse (5-0), en championnat, s’était déroulée devant 5 232 personnes. Face à l'Inter, OL Lyonnes retrouve une affiche européenne qui peut susciter la curiosité des supporters.

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