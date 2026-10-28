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La présidente de l'OL Michele Kang au restaurant lyonnais Lugdunum avec Christophe Marguin / @OL
La présidente de l’OL Michele Kang au restaurant lyonnais Lugdunum avec Christophe Marguin / @OL

OL : Michele Kang met à l'honneur les liens entre Lyon et le Japon

  • par Enzo Catolino

    • Mi-octobre, Michele Kang s'est rendue à Tokyo pour rencontrer des entreprises implantées au Japon. La présidente de l'OL a également déjeuné au Lugdunum. C'est un restaurant qui fait vivre la gastronomie lyonnaise dans la capitale japonaise.

    L'Olympique lyonnais a partagé plusieurs photos de ce déplacement sur ses réseaux sociaux. Organisée avec le concours de la CCI France-Japon, la visite de Michele Kang lui a permis d'échanger avec des entreprises présentes dans l'archipel. La dirigeante en a aussi profité pour retrouver des représentants de la gastronomie lyonnaise, à plusieurs milliers de kilomètres de sa base.

    Un bouchon lyonnais au cœur de Tokyo

    Au Lugdunum, situé dans le quartier de Kagurazaka, la présidente du club a déjeuné avec Christophe Marguin, le président des Toques Blanches Lyonnaises. Le chef était venu sur le plateau de notre émission Tant qu'il y aura des Gones en mars 2026. Fondée par Christophe Paucod en 2007, cette adresse fait partie des établissements qui mettent à l’honneur la cuisine de Lyon à l’étranger. L'établissement propose une expérience autour des spécialités de la capitale des Gaules à destination d’une clientèle japonaise comme internationale. Une manière de retrouver quelques saveurs lyonnaises au cœur de la capitale du Japon, Tokyo.

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