PSG - OL : Merah aligné comme faux numéro 9

Ce lundi soir, l'OL affronte le PSG au Parc des Princes. Face à un secteur offensif démuni, Paulo Fonseca a choisi de titulariser Khalis Merah dans un rôle de faux neuf. Tanner Tessmann enchaine dans l'entrejeu lyonnais.
Beaucoup de regards sont rivés vers Londres et la cérémonie du Ballon d'Or, mais ce lundi soir, il y a bien un match de Ligue 1. Et non des moindres puisqu'il offre un choc entre le PSG et l'OL du côté du Parc des Princes. Ce duel initialement prévu dimanche soir mais reporté va donc bien se tenir à partir de 20h30. Un classique du championnat de France qui se jouera sans de nombreux joueurs importants dans un camp comme dans l'autre. Du côté lyonnais, c'est une vraie hécatombe offensivement. Après la blessure de Loïs Openda il y a deux semaines, le rouge de Keito Nakamura dimanche dernier, Pavel Sulc s'est ajouté à la liste avec une absence estimée à quatre mois.
Un nouveau coup dur pour Paulo Fonseca qui doit donc bricoler une fois de plus sur le front de l'attaque. Sans réelle surprise, le poste sera confié à Khalis Merah ce lundi soir au Parc des Princes. Le Majolan tiendra un rôle semblable à celui qu'il avait pu occuper face à Crystal Palace notamment. Un faux numéro 9 soutenu par Ernest Nuamah et Julien Duranville tandis que Corentin Tolisso sera lui aussi amené à prendre la profondeur.
La composition de l'OL face au PSG : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Nuamah, Merah, Duranville
Tessman-Morton-Tolisso…ouais ok, je crois qu’on va pouvoir rapidement passer à autre chose…avec un milieu de terrain aussi lourd et peu créatif, y’a rien à espérer selon moi.
Après, sur un malentendu hein…
Surtout qu'en face, tu as le milieu-type Vitinha, Neves et Ruiz.
Je ne comprends pas l'absence de Bidstrup, sachant que Coco n'est pas à 100%.
Pour le reste, c'est ce qu'on a de mieux à disposition.
bidstrup est trop mauvais techniquement , on est mort s'il joue , on ne verra pas le ballon
j'aurai mis la même équipe , je vois pas ce qu'on peut aligner de mieux
tessman pour apporter un peu de poids physique sinon on est trop léger.
sur un malentendu il peut faire un bon match comme l'autre jour
Ouais le milieu c'est pas byzance , mais il fait le mieux avec ce qu'il a sous la main .
Merah fait partie de son onze favori , c'est bien , mais son role est bien difficile la .
Il faut de la technique sinon on est mort , mais le panzer tessman devra être dans un bon jour .
Bidstrup tate du banc .
Pour le reste il a mis l'équipe type , y a pas photo .
Même stratégie que l'an dernier. On défend, on lance nos flèches dans le dos de la défense.
A voir si ça marchera de nouveau...
l'an dernier on avait moreira et endrick qui leur avaient fait très mal
Bsr les faux supporters qui ne savent que critiquer aller vous coucher nous nous serons là pour chanter
Hé les vrais trolls qui ne savent rien faire d'autre que faire chier les autres supporters, quand vous irez vous coucher vous ne manquerez à personne.
Bonsoir
Quelqu'un a un lien svp
Voilà Messire
https://jack13eo.mpanrc4imind.my/fr/football/french-ligue-1-4430718/paris-saint-germain-vs-lyon.html?icg=RlI
Notre milieu n'est pas impressionnant, mais en même temps, le seul créatif a été aligné contre Hoffenheim et Bistrupp est... eh bien, on va dire, suffisamment mauvais pour qu'on ne soit même pas surpris de voir Tessmann à la place.
On va serrer les fesses bien forts pour que les joueurs du PSG soient tous en train de penser à la cérémonie du Ballon d'Or, parce que s'ils jouent sérieusement, on va se prendre la mère de toutes les raclées.
On est mal , Enrique a mis la grosse équipe , quasiment l'équipe type , avec le trio titulaire au milieu et doué torres akliouche devant ..
dur dur dur
Compo que j'annonçais ce matin 😊
Félicitations. (Sincères ).
P'tain en face c est le meilleur milieu de terrain du monde...
Tessman... morton amoindri, tolisso amoindri...
Je flippe ...severement.
et leur défense bin ça fait peur aussi ...
hakimi pacho zaire emery , trois des meilleurs défenseurs du championnat ...
Et voilà
https://jack13eo.mpanrc4imind.my/fr/football/french-ligue-1-4430718/paris-saint-germain-vs-lyon.html?icg=RlI
marche pas chez moi
On a des attaquants Himbert, AGR et Fonseca nous refait le coup Merah. J'ai toujours du mal avec les coups du meilleur entraîneur de l'OL depuis une décennie.
Pour Fonseca et son 4-3-3 , si j'ai bien regardé les matches, il veut soit un vrai 9 qui impacte physiquement la centrale adverse (Openda , Yaremtchuk ) , soit un mec technique qui fait le faux 9 ( Sulc, Merah ).
S ils jouent comme contre le N
Barça, le milieu de terrain lyonnais a du souci à se faire ....
On joue sans Nakamura, Sulc, Openda!
Morton pubalgie, tolisso les aducteurs sifflants.
Abner????
Non mais on se rend compte?
Et les cons ( dont o&l) sont pret a defonser notre coach!
Bref...Je flippe ma race.
+1 sur tout.
Sinon qu'il n'y a pas à flipper puisque tout le monde ,y compris quelques insupporters ici , annonce notre défaite.
Allez l'OL !
Oui Rockaddict, je pense la même chose
Mais on ne change pas un âne en un étalon
notre banc : 5 très jeunes !
On fait avec nos moyens
nartey , himbert , boudache , kamara , on a vu leurs limites contre hoffenheim , alors contre le QSG top level LDC ....
reste le petit hamdani qui peut faire un coup de folie , surtout face à l'équipe ou il veut aller ...