PSG - OL : Merah aligné comme faux numéro 9

Ce lundi soir, l'OL affronte le PSG au Parc des Princes. Face à un secteur offensif démuni, Paulo Fonseca a choisi de titulariser Khalis Merah dans un rôle de faux neuf. Tanner Tessmann enchaine dans l'entrejeu lyonnais.

Beaucoup de regards sont rivés vers Londres et la cérémonie du Ballon d'Or, mais ce lundi soir, il y a bien un match de Ligue 1. Et non des moindres puisqu'il offre un choc entre le PSG et l'OL du côté du Parc des Princes. Ce duel initialement prévu dimanche soir mais reporté va donc bien se tenir à partir de 20h30. Un classique du championnat de France qui se jouera sans de nombreux joueurs importants dans un camp comme dans l'autre. Du côté lyonnais, c'est une vraie hécatombe offensivement. Après la blessure de Loïs Openda il y a deux semaines, le rouge de Keito Nakamura dimanche dernier, Pavel Sulc s'est ajouté à la liste avec une absence estimée à quatre mois.

Un nouveau coup dur pour Paulo Fonseca qui doit donc bricoler une fois de plus sur le front de l'attaque. Sans réelle surprise, le poste sera confié à Khalis Merah ce lundi soir au Parc des Princes. Le Majolan tiendra un rôle semblable à celui qu'il avait pu occuper face à Crystal Palace notamment. Un faux numéro 9 soutenu par Ernest Nuamah et Julien Duranville tandis que Corentin Tolisso sera lui aussi amené à prendre la profondeur.

La composition de l'OL face au PSG : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Nuamah, Merah, Duranville