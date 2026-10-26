Actualités
Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Khalis Merah lors d’OL – PAOK (Photo by Alex MARTIN / AFP)

PSG - OL : Merah aligné comme faux numéro 9

  • par David Hernandez
  • 25 Commentaires

    • Ce lundi soir, l'OL affronte le PSG au Parc des Princes. Face à un secteur offensif démuni, Paulo Fonseca a choisi de titulariser Khalis Merah dans un rôle de faux neuf. Tanner Tessmann enchaine dans l'entrejeu lyonnais.

    Beaucoup de regards sont rivés vers Londres et la cérémonie du Ballon d'Or, mais ce lundi soir, il y a bien un match de Ligue 1. Et non des moindres puisqu'il offre un choc entre le PSG et l'OL du côté du Parc des Princes. Ce duel initialement prévu dimanche soir mais reporté va donc bien se tenir à partir de 20h30. Un classique du championnat de France qui se jouera sans de nombreux joueurs importants dans un camp comme dans l'autre. Du côté lyonnais, c'est une vraie hécatombe offensivement. Après la blessure de Loïs Openda il y a deux semaines, le rouge de Keito Nakamura dimanche dernier, Pavel Sulc s'est ajouté à la liste avec une absence estimée à quatre mois.

    Un nouveau coup dur pour Paulo Fonseca qui doit donc bricoler une fois de plus sur le front de l'attaque. Sans réelle surprise, le poste sera confié à Khalis Merah ce lundi soir au Parc des Princes. Le Majolan tiendra un rôle semblable à celui qu'il avait pu occuper face à Crystal Palace notamment. Un faux numéro 9 soutenu par Ernest Nuamah et Julien Duranville tandis que Corentin Tolisso sera lui aussi amené à prendre la profondeur.

    La composition de l'OL face au PSG : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Nuamah, Merah, Duranville

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : une arbitre finlandaise pour OL Lyonnes - Inter Milan
    25 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 26 Oct 26 à 19 h 35

      Tessman-Morton-Tolisso…ouais ok, je crois qu’on va pouvoir rapidement passer à autre chose…avec un milieu de terrain aussi lourd et peu créatif, y’a rien à espérer selon moi.
      Après, sur un malentendu hein…

      Signaler
      1. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - lun 26 Oct 26 à 19 h 51

        Surtout qu'en face, tu as le milieu-type Vitinha, Neves et Ruiz.
        Je ne comprends pas l'absence de Bidstrup, sachant que Coco n'est pas à 100%.
        Pour le reste, c'est ce qu'on a de mieux à disposition.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - lun 26 Oct 26 à 20 h 01

          bidstrup est trop mauvais techniquement , on est mort s'il joue , on ne verra pas le ballon

          j'aurai mis la même équipe , je vois pas ce qu'on peut aligner de mieux
          tessman pour apporter un peu de poids physique sinon on est trop léger.
          sur un malentendu il peut faire un bon match comme l'autre jour

    2. Juni38
      Juni38 - lun 26 Oct 26 à 19 h 50

      Ouais le milieu c'est pas byzance , mais il fait le mieux avec ce qu'il a sous la main .
      Merah fait partie de son onze favori , c'est bien , mais son role est bien difficile la .
      Il faut de la technique sinon on est mort , mais le panzer tessman devra être dans un bon jour .
      Bidstrup tate du banc .
      Pour le reste il a mis l'équipe type , y a pas photo .

      Signaler
    3. Avatar
      Olisev - lun 26 Oct 26 à 19 h 53

      Même stratégie que l'an dernier. On défend, on lance nos flèches dans le dos de la défense.
      A voir si ça marchera de nouveau...

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - lun 26 Oct 26 à 20 h 00

        l'an dernier on avait moreira et endrick qui leur avaient fait très mal

        Signaler
    4. Avatar
      ledemon mbarkus - lun 26 Oct 26 à 19 h 54

      Bsr les faux supporters qui ne savent que critiquer aller vous coucher nous nous serons là pour chanter

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - lun 26 Oct 26 à 20 h 14

        Hé les vrais trolls qui ne savent rien faire d'autre que faire chier les autres supporters, quand vous irez vous coucher vous ne manquerez à personne.

        Signaler
    5. Avatar
      Polygone - lun 26 Oct 26 à 20 h 10

      Bonsoir
      Quelqu'un a un lien svp

      Signaler
      1. Jmd71
        Jmd71 - lun 26 Oct 26 à 20 h 26

        Voilà Messire

        https://jack13eo.mpanrc4imind.my/fr/football/french-ligue-1-4430718/paris-saint-germain-vs-lyon.html?icg=RlI

        Signaler
    6. Avatar
      gOLdorak - lun 26 Oct 26 à 20 h 13

      Notre milieu n'est pas impressionnant, mais en même temps, le seul créatif a été aligné contre Hoffenheim et Bistrupp est... eh bien, on va dire, suffisamment mauvais pour qu'on ne soit même pas surpris de voir Tessmann à la place.

      On va serrer les fesses bien forts pour que les joueurs du PSG soient tous en train de penser à la cérémonie du Ballon d'Or, parce que s'ils jouent sérieusement, on va se prendre la mère de toutes les raclées.

      Signaler
    7. Juni38
      Juni38 - lun 26 Oct 26 à 20 h 17

      On est mal , Enrique a mis la grosse équipe , quasiment l'équipe type , avec le trio titulaire au milieu et doué torres akliouche devant ..
      dur dur dur

      Signaler
    8. Avatar
      Cicinho2 - lun 26 Oct 26 à 20 h 18

      Compo que j'annonçais ce matin 😊

      Signaler
      1. Avatar
        Dufduf - lun 26 Oct 26 à 20 h 39

        Félicitations. (Sincères ).

        Signaler
    9. Bidibulle
      Bidibulle - lun 26 Oct 26 à 20 h 19

      P'tain en face c est le meilleur milieu de terrain du monde...

      Tessman... morton amoindri, tolisso amoindri...

      Je flippe ...severement.

      Signaler
    10. Juni38
      Juni38 - lun 26 Oct 26 à 20 h 22

      et leur défense bin ça fait peur aussi ...

      hakimi pacho zaire emery , trois des meilleurs défenseurs du championnat ...

      Signaler
    11. Jmd71
      Jmd71 - lun 26 Oct 26 à 20 h 25

      Et voilà

      https://jack13eo.mpanrc4imind.my/fr/football/french-ligue-1-4430718/paris-saint-germain-vs-lyon.html?icg=RlI

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - lun 26 Oct 26 à 20 h 44

        marche pas chez moi

        Signaler
    12. Rockaddict
      Rockaddict - lun 26 Oct 26 à 20 h 26

      On a des attaquants Himbert, AGR et Fonseca nous refait le coup Merah. J'ai toujours du mal avec les coups du meilleur entraîneur de l'OL depuis une décennie.

      Signaler
      1. Avatar
        Dufduf - lun 26 Oct 26 à 20 h 43

        Pour Fonseca et son 4-3-3 , si j'ai bien regardé les matches, il veut soit un vrai 9 qui impacte physiquement la centrale adverse (Openda , Yaremtchuk ) , soit un mec technique qui fait le faux 9 ( Sulc, Merah ).

        Signaler
    13. Jmd71
      Jmd71 - lun 26 Oct 26 à 20 h 27

      S ils jouent comme contre le N
      Barça, le milieu de terrain lyonnais a du souci à se faire ....

      Signaler
    14. Bidibulle
      Bidibulle - lun 26 Oct 26 à 20 h 28

      On joue sans Nakamura, Sulc, Openda!
      Morton pubalgie, tolisso les aducteurs sifflants.

      Abner????

      Non mais on se rend compte?

      Et les cons ( dont o&l) sont pret a defonser notre coach!

      Bref...Je flippe ma race.

      Signaler
      1. Avatar
        Dufduf - lun 26 Oct 26 à 20 h 37

        +1 sur tout.
        Sinon qu'il n'y a pas à flipper puisque tout le monde ,y compris quelques insupporters ici , annonce notre défaite.
        Allez l'OL !

        Signaler
    15. Jmd71
      Jmd71 - lun 26 Oct 26 à 20 h 30

      Oui Rockaddict, je pense la même chose
      Mais on ne change pas un âne en un étalon

      Signaler
    16. Juni38
      Juni38 - lun 26 Oct 26 à 20 h 36

      notre banc : 5 très jeunes !
      On fait avec nos moyens
      nartey , himbert , boudache , kamara , on a vu leurs limites contre hoffenheim , alors contre le QSG top level LDC ....
      reste le petit hamdani qui peut faire un coup de folie , surtout face à l'équipe ou il veut aller ...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    PSG - OL : Merah aligné comme faux numéro 9 19:32
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    TKYDG : débrief dès le coup de sifflet final de PSG - OL ce lundi 17:40
    Lassine Sinayoko, ancien attaquant d'Auxerre
    Mercato : Lassine Sinayoko (Paris FC) était bien suivi par l'OL 16:50
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : une arbitre finlandaise pour OL Lyonnes - Inter Milan 16:00
    OL - Mercato : Fonseca dément un retour d’Athekame à l'AC Milan 15:10
    Le PSG domine, mais l'OL sait frapper au Parc des Princes 14:20
    Mama Baldé, buteur lors de Lille - OL, avec Clinton Mata.
    Un match le lundi ? Un bon souvenir pour l'OL en 2024 13:30
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Nice
    OL : dix buteurs différents en Ligue 1, le danger vient de partout 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Keito Nakamura déçu après Hoffenheim - OL
    Mené à l'extérieur, l'OL n'arrive toujours pas à gagner 11:50
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
    PSG - OL : le premier poteau de Safonov, une solution à exploiter ? 11:00
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Sans Kvara ni Dembélé, les recrues estivales comme solutions au PSG contre l'OL 10:15
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    PSG - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Contre le PSG et même après, l'OL va devoir être le roi de la bricole offensivement... 08:45
    Le Ballon d'Or d'Ada Hegerberg
    Avec l'Inter Milan mercredi, OL Lyonnes ne se rendra pas à la cérémonie du Ballon d'Or 08:00
    Dominik Greif lors de PSG - OL
    PSG - OL : cette statistique qui peut donner des ailes aux Lyonnais 07:30
    Les joueurs de l'OL Adil Hamdani et Rémi Himber
    OL : Adil Hamdani dans le groupe face au PSG 25/10/26
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le calendrier de la Coupe Nike Féminine U18 dévoilé 25/10/26
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    OL : Paulo Fonseca ne veut pas seulement "se baser" sur la dernière victoire contre le PSG 25/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut