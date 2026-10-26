Après avoir tenu, l'OL craque presque logiquement contre le PSG

Dans le choc reporté de la Ligue 1, l'OL a tenu tête au PSG pendant une heure de jeu. Avec une philosophie forcément défensive avec l'absence de vrai numéro 9, les Lyonnais ont cherché à exploiter la moindre opportunité avant de craquer (2-0).
Dans cette soirée strass et paillettes du côté de Londres pour le Ballon d'Or, le Parc des Princes était quelque peu délesté de ses étoiles. Le choc entre le PSG et l'OL était avant tout marqué par l'absence de gros noms comme Marquinho, Kvara ou encore Dembélé côté parisien, Sulc, Nakamura et Openda côté lyonnais. À la simple lecture des absences dans le secteur offensif de l'OL, on aurait rapidement pu comprendre la stratégie de Paulo Fonseca et elle n'a pas manqué.
Avec Khalis Merah dans un rôle de faux numéro 9, le Portugais a adopté un schéma dont il avait souvent l'habitude l'an passé pendant les gros matchs. Au Parc, on ne pourra pas forcément lui en vouloir, tant les solutions ont manqué pour ce rendez-vous repoussé de vingt-quatre heures, même si une nouvelle fois son coaching laissera à désirer.
Greif et Safonov se répondent en première mi-temps
Sept mois après être venu s'imposer dans la capitale sur des réalisations d'Endrick et Afonso Moreira, l'OL n'a pas réédité l'exploit de mener 2-0 à la pause. Cependant, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont plutôt bien géré le premier acte. Il y a eu certes quelques sueurs froides, la faute à des erreurs de relance grossières, mais Dominik Greif a veillé au grain (22e, 23e, 42e). S'appliquant à bien défendre, les Lyonnais ont quand même cherché à exploiter les espaces laissés par la grosse possession du PSG. Avec un Nuamah remuant sur son côté droit, l'OL a eu quelques belles situations à l'image de cette frappe trop écrasée de Duranville (32e) ou la frappe lourde d'Athekame dans la foulée. Malheureusement, comme Greif, Safonov a empêché ce choc de s'emballer.
Les entrants parisiens font la différence
À 0-0 à la pause, Paulo Fonseca ne pouvait pas bouder sa satisfaction de voir son plan fonctionner plutôt positivement. Mais, avec une possession largement parisienne, le coach rhodanien savait que la moindre petite erreur pouvait s'avérer fatale. Entre un retourné de Torres (52e), une frappe lointaine de Vitinha suite à une perte d'Athekame (56e), un débordement de Doué (61e), le PSG a cherché à accélérer. Ça n'a pas fait mouche tout de suite, mais à force de pousser, les Parisiens ont fini par trouver la faille grâce à ses entrants.
Lucas Hernandez a trouvé Mayulu qui, d'une frappe lourde au premier poteau, a trompé un Greif masqué (1-0, 72e). Fonseca a tenté de réagir dans la foulée, mais avec Kluivert et Nartey comme entrants, ce n'est pas vraiment offensif. Duranville a bien tenté de mettre le feu à la 79e, mais ce fut trop peu. Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, c'est sur une transition rapide que les Parisiens ont fait le break avec Godts, lui aussi entré en jeu, qui a parfaitement enroulé. Une défaite logique finalement ?
J'ai trouvé une équipe courageuse qui a essayé de faire chavirer le PSG, quelques bonnes attaques, avec 3 occasions qui auraient pu finir au fond. Malheureusement les changements parisiens vers la 65e ont été efficaces.
Bon match de Duranville, il commence à me plaire ce joueur.
Fonseca qui fait des changements bien trop tard et surtout à la ramasse, 2 défenseurs pour remplacer deux attaquants faudra qu'il arrive à expliquer le pourquoi de la chose...
idem pour Himber qui rentre à la 91e, c'était quoi le but ??
Il a quel âge mayulu? C'est un jeune non?
20 ans
Même après le 1er but on était bien encore , dommage que Greif encaisse ce but ou il ne voit pas le ballon partir car caché par ses propres défenseurs , moi perso je suis fier qu'ils ont rendu cette copie , on a subit certes mais on étais tous là au défi , bravo tout de même aux gones.....
Merci et bravo les gones.
C'est le mieux que l'on pouvait faire, et ça ,tant que l'on n'en est pas conscient, on peut continuer de rêver.
Mais encore une fois ,dommage d'avoir lâché le match d'Europa, et comme souvent dans ces cas là, on est bredouille au final.
Pas la moindre honte d'être lyonnais ce soir.
ALLEZ L'OL !
Pas grand chose à reprocher ce soir, si ce n'est que vu la fatigue créée par le QSG, des changements à la 60ème auraient été utiles (Tessman est HS sur le but, sûrement usé) sachant qu'on avait Bistrup pour le volume physique ainsi que quelques jeunes pour foutre un peu le feu devant.
Sinon Duranville pas mal, tant mieux s'il commence à donner un peu.
Vivement que Nakamura et Openda reviennent, déjà que Sulc est HS pour 4 mois.
Le regret c'est d'avoir balancé Hoffenheim sachant qu'on a encore Union St Gilloise, Leverkusen et Sociedad à jouer.
Ca reste globalement un début de saison pas mal en L1 (défaites à Paris et Lens c'est pas honteux, nul au PFC non plus et le nul vs Le Havre c'était après le KO du Fener).
Le regret de ce début de saison restera le Fener et j'espère que Hoffenheim ne va pas avoir une mauvaise incidence en EL.
Mais en L1 rien n'est compromis niveau comptable.
En termes de jeu, le niveau reste décevant mais c'est pas ce soir qu'on allait juger ça, face à la meilleure équipe d'Europe.
On va se qualifier en EL, reste à savoir si on sera dans le top 8 ou si on devrait se taper un 16ème de finale. Perso, au tirage au sort j'avais beaucoup de mal à croire au top 8, on verra.
honnêtement, on a pas a rougir.
on a fait ce qu'on pouvait avec nos moyens et nos absents.
mais on le savait avant, il fallait être réaliste dans les 2 surfaces et on ne l'a pas été devant malheureusement.
le reproche que j'ai c est Fonseca sur son coaching.
on savait que la fatigue allait se faire sentir.
le PSG marque une majorité de ses buts après la 60eme, quand l'adversaire commence a fatiguer.
et c est la qu il fallait réagir.
dès la 60-65eme minutes, faire un changement au milieude terrain.
on voit sur le 1-0 que Tessmann est court, mais comment lui en vouloir, il a aussi beaucoup couru et le 2eme but c était un contre bien mené.
il va falloir juste se relever face a Angers
Il y a eu une perte de ballon sur le 2e non ? de qui ?
Moussa au micro de ligue1+ qui parle de la saison dernière, mais punaise la saison dernière c'était pas du tout pareil, on avait 2 phénomènes qui nous ont permis de gagner le match
Ils nous ont bien saoulé toute la semaine avec les pauvres parigots qui avaient 3 absents, dans le club à la plus grosse masse salariale du monde... au final ils avaient une équipe quasi type sur la forme du moment, sauf l'arriere gauche
Bah... On a joué au "chat et à la souris" pendant près d'une heure, mais la souris était épuisée et s'est fait croquer sans même que le chat ait eu à forcer outre-mesure.
En plus grâce aux remplaçants...
Ben, on n'a pas les jambes pour tenir plus longtemps, et le banc n'est pas le même.
Ah oui aussi :
Pour ce week end s'il veut pas mettre de jeunes et vu qu'on a pas Openda & Sulc, faut : Nakamura à gauche, Duranville ou Boudache à droite et Nuamah en pointe.
Merah est un joueur trop intelligent et technique pour jouer autre part qu'au milieu.
Ouais Merah en 10 c'est la sa vraie place.
Je mettrais ça aussi : Naka Nuamah Duranville
Oui, on perd un joueur qui est capable de voir le jeu, d'être créatif quand on le met en attaquant.
Je ne comprendrais jamais les "coups" de Fonseca : Akouakou, Endrick sur une aile, les joueurs pas à leur poste, les changements tardifs, son absence de lecture du jeu...
C'est récurrent, c'est ça le problème.
Mais ça va, il est content.
Ça fait un moment que je pense que Nuamah devrait être essayé au centre. C'est vrai que sa vitesse permet parfois de le voir déborder (avant d'essayer de repiquer au centre...), mais c'est aussi certainement le meilleur finisseur actuellement en l'absence de Sulc et Openda. Et il a quand même un gabarit qui peut lui permettre de jouer les ballons dans la surface.
A la 70 eme, ciao pour moi, match Terminato, je suis passé sur l'emmission du ballon d'or
Un peu chiant de voir tous les prix être remportés par les espagnols, files et garcons, aucuns ne parlent en anglais lors de remise de prix, ça me choque leur nullité linguistique ...
Revenons à nos moutons, chèvres je devrais dire
Belle gestion des matchs depuis la reprise à tous les niveaux, si on n'a pas un brin de chance contre nice, c'est zéro pointé
Paraît que pour certains ici. Fonseca devrait aller coacher dans des grands clubs, je m'ettoufe 🙃
Fonseca en interview dit qu'hier ils ont eu des problèmes avec Mads Bistrup, voilà sûrement l'explication de sa non entrée
Morton est sorti sur blessure, il a des doutes aussi sur Coco 😱🙏 à suivre ......
Comme le dit B. Cheyron, il aurait aimé voir l'OL avec Openda, Nakamura et Sulc 😢
Duranville monte en puissance, je suis content pour lui car je l'avais défendu après son match contre Toulouse, j'ai un peu peur d'une chose c'est que ce soit un énième ailier qui ait des problèmes de finition.
J'aimerais bien voir AGR, il m'avait fait bonne impression l'année dernière et il est plus solide que Himbert.
Ce soir les joueurs ont fait de leur mieux mais ça ne suffit pas contre le PSG, un petit Bidstrup à la 60ème aurait pas été de trop. On avait pas le ballon et on faisait que courrir, pile les qualités de Bidstrup.
Oui... Boudache, Duranville, ça pêche niveau finition, c'est le moins que l'on puisse dire. Nuamah cette saison, c'est quand même plutôt bien statistiquement. Et Nakamura ne devrait pas tarder à les améliorer au vu de la qualité de son jeu et même de ses frappes qui souvent méritaient mieux.
Ben Boudache en plus ne doit plus jouer à gauche à chaque fois il ne sait pas quoi faire
Godts a bien dit qu'il avait la place pour faire ce qu'il fallait. Les joueurs étaient limite physiquement et il aurait fallu amener du sang frais vers la 60e, mais ça....
Stats sur Foot Mercato, Fonseca a le deuxième plus gros ratio de défaites au 21ème siècle avec l'OL juste derrière Lolo Blanc (si j'étais taquin, je pourrais dire que même là il n'arrive pas à être premier). Dur de sortir une telle stat (perso pas fan de ce style de stat car pas le même effectif, pas la même concurrence bref ça ne sert à rien et j'ai le même avis sur les comparaisons de ratio de victoire)
C'est pas anodin... surtout pour le plus grand coach de l'histoire de la galaxie.
Oui, il ne faut pas oublier qu'il se prend en pleine face le déclassement de la l1 et de l'ol, 7e budget du championnat, équivalent à celui d'anderlecht... Je ne cherche à complètement l'exonérer. Il a ses torts évidemment. Mais, au moment de lui taper dessus, il ne faut pas oublier qu'il fait aussi des choses bien, et il ne faut pas oublier aussi la donne "contexte", particulièrement impactante aujourd'hui.
L'OL a perdu 3 de ses 5 derniers matchs
L'OL est le seul club du Top 5 européen après avoir perdu chacun de ses matchs à l'extérieur en championnat après avoir été mené au score depuis janvier 2025 parmi ceux qui ont toujours été présents dans l'élite.
Paulo Fonseca a perdu 29,3% de ses rencontres officielles avec l'OL (24/82), soit le 2e plus gros ratio de défaites parmi les entraineurs à 20 matchs minimum avec le club lyonnais au XXIe siècle derrière Laurent Blanc (32,4%).
L'OL a perdu chacun de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1 après avoir été mené au score, soit sa plus mauvaise série dans l'élite depuis octobre 1997-novembre 1999 (15)
Bon match sérieux de notre part. Mais au final, on en prend deux et on n'a rien à se reprocher. On était face au double champion d'Europe, et nous on est entraîné par le mec qui se fait sortir par le Fener, donc la marche était trop haute.
Pas de quoi rougir de cette défaite de notre jeune équipe face au champion d'Europe au plus gros budget du monde !
Jouer une telle " armada " avec notre secteur offensif jeune, pêchant en finition et surtout sans avant centre était une cause perdue d'avance.
Apparemment les possibilités de coaching étaient très limitées aussi pour le milieu de terrain : Bidstrup blessé?
Une petite remarque : stop aux relances à la main de Greif dans l axe : à la 22ème mn on a failli prendre un but comme le deuxième but de Hoffenheim!
Quand au ratio de défaites ou de victoires de PF cela ne veut pas dire grand chose compte tenu des nombreux paramètres qui influent sur ces classements.
Qu'il soit au moins mis en parallèle le budget de la saison réalisée par le coach...