Après avoir tenu, l'OL craque presque logiquement contre le PSG

Lyon’s Austrian defender #20 Felix Bacher (2R) and PSG’s Ecuadorian defender #51 Willian Pacho (R) fight for the ball during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Olympique Lyonnais (OL) at the Parc des Princes stadium in Paris on October 26, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Dans le choc reporté de la Ligue 1, l'OL a tenu tête au PSG pendant une heure de jeu. Avec une philosophie forcément défensive avec l'absence de vrai numéro 9, les Lyonnais ont cherché à exploiter la moindre opportunité avant de craquer (2-0).

Dans cette soirée strass et paillettes du côté de Londres pour le Ballon d'Or, le Parc des Princes était quelque peu délesté de ses étoiles. Le choc entre le PSG et l'OL était avant tout marqué par l'absence de gros noms comme Marquinho, Kvara ou encore Dembélé côté parisien, Sulc, Nakamura et Openda côté lyonnais. À la simple lecture des absences dans le secteur offensif de l'OL, on aurait rapidement pu comprendre la stratégie de Paulo Fonseca et elle n'a pas manqué.

Avec Khalis Merah dans un rôle de faux numéro 9, le Portugais a adopté un schéma dont il avait souvent l'habitude l'an passé pendant les gros matchs. Au Parc, on ne pourra pas forcément lui en vouloir, tant les solutions ont manqué pour ce rendez-vous repoussé de vingt-quatre heures, même si une nouvelle fois son coaching laissera à désirer.

Greif et Safonov se répondent en première mi-temps

Sept mois après être venu s'imposer dans la capitale sur des réalisations d'Endrick et Afonso Moreira, l'OL n'a pas réédité l'exploit de mener 2-0 à la pause. Cependant, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont plutôt bien géré le premier acte. Il y a eu certes quelques sueurs froides, la faute à des erreurs de relance grossières, mais Dominik Greif a veillé au grain (22e, 23e, 42e). S'appliquant à bien défendre, les Lyonnais ont quand même cherché à exploiter les espaces laissés par la grosse possession du PSG. Avec un Nuamah remuant sur son côté droit, l'OL a eu quelques belles situations à l'image de cette frappe trop écrasée de Duranville (32e) ou la frappe lourde d'Athekame dans la foulée. Malheureusement, comme Greif, Safonov a empêché ce choc de s'emballer.

Les entrants parisiens font la différence

À 0-0 à la pause, Paulo Fonseca ne pouvait pas bouder sa satisfaction de voir son plan fonctionner plutôt positivement. Mais, avec une possession largement parisienne, le coach rhodanien savait que la moindre petite erreur pouvait s'avérer fatale. Entre un retourné de Torres (52e), une frappe lointaine de Vitinha suite à une perte d'Athekame (56e), un débordement de Doué (61e), le PSG a cherché à accélérer. Ça n'a pas fait mouche tout de suite, mais à force de pousser, les Parisiens ont fini par trouver la faille grâce à ses entrants.

Lucas Hernandez a trouvé Mayulu qui, d'une frappe lourde au premier poteau, a trompé un Greif masqué (1-0, 72e). Fonseca a tenté de réagir dans la foulée, mais avec Kluivert et Nartey comme entrants, ce n'est pas vraiment offensif. Duranville a bien tenté de mettre le feu à la 79e, mais ce fut trop peu. Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, c'est sur une transition rapide que les Parisiens ont fait le break avec Godts, lui aussi entré en jeu, qui a parfaitement enroulé. Une défaite logique finalement ?