Sans Khvicha Kvaratskhelia, absent probablement pour toute la saison, ni Ousmane Dembélé, pendant environ un mois, le Paris SG - qui n'envisage pas de recruter cet hiver - va devoir s'appuyer sur ses recrues estivales pour continuer à briller en Ligue des champions et gérer en Ligue 1, dès ce lundi contre l'OL.

Avec AFP. Premier vrai test pour le PSG ce lundi soir (20h30) en Ligue 1 ? Le début de saison parisien a pourtant été loin d'être facile en championnat. Il a déjà joué Rennes, Lille, Monaco ou encore l'OM. Seulement, ce lundi au Parc des Princes, dans ce match reporté de la 8e journée, le club de la capitale reçoit l'OL, leader avant le début de cette journée. Dans une rencontre où les absents sont légion, Luis Enrique pourrait s'appuyer sur des éléments offensifs débarqués durant l'été. Il le faudra pour compenser les pertes de Khvicha Kvaratskhelia, absent probablement pour toute la saison, ni Ousmane Dembélé, pendant environ un mois.

Akliouche, adaptation à confirmer

Titulaire et buteur contre Manchester City en Ligue des champions, Maghnes Akliouche, 24 ans, doit continuer de monter en puissance. Après un début de saison assez terne, l'ancien Monégasque réussit de plus en plus à faire des différences. "J'aime tout ce que fait Maghnes Akliouche: la façon dont il joue buteur, ailier, milieu, sa capacité technique, physique... Je suis très content de l'avoir", a dit récemment Luis Enrique. Akliouche sait qu'il bénéficie d'"énormément de confiance" de la part de l'entraîneur et de son équipe, "et c'est très important."

Mika Godts, "l'opportunité"

Très discret depuis son arrivée, le Belge de 21 ans a une occasion en or pour s'imposer. Mais pour cela, celui qui a été recruté à l'Ajax Amsterdam pour compenser le départ de Bradley Barcola et donc être la doublure de Kvara va devoir élever son niveau de jeu. "C'est une opportunité" pour lui, affirme à l'AFP une source proche du vestiaire parisien, qui reconnaît qu'il est toujours en phase d'adaptation. À lui de progresser rapidement pour se fondre dans le collectif et devenir un remplaçant crédible au Géorgien. "Je suis prêt à jouer partout : à droite, à gauche, en neuf, en dix (...), je suis un joueur offensif, explosif. Je prends la profondeur et joue balle au pied", disait-il lors de la journée des médias organisée en début de saison par le club parisien.

Ferran Torres, garder la cadence

Avec l'absence de Dembélé, la recrue espagnole sera amenée à être le titulaire dans l'axe. Meilleur buteur du club cette saison (sept buts toutes compétitions confondues), Ferran Torres a connu des débuts idylliques à Paris. Capable de jouer à tous les postes de l'attaque et habitué au jeu de possession, Torres - unique buteur lors de la finale de Coupe du monde - a montré qu'il était bon à ce poste de N.9, celui qu'il préfère. Paris a besoin qu'il garde cette cadence. Comme la saison dernière, Luis Enrique pourra aussi utiliser Senny Mayulu, 20 ans, et l'attaquant Quentin Ndjantou, 19 ans.