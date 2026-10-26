Actualités
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Sans Kvara ni Dembélé, les recrues estivales comme solutions au PSG contre l'OL

  • par David Hernandez

    • Sans Khvicha Kvaratskhelia, absent probablement pour toute la saison, ni Ousmane Dembélé, pendant environ un mois, le Paris SG - qui n'envisage pas de recruter cet hiver - va devoir s'appuyer sur ses recrues estivales pour continuer à briller en Ligue des champions et gérer en Ligue 1, dès ce lundi contre l'OL.

    Avec AFP. Premier vrai test pour le PSG ce lundi soir (20h30) en Ligue 1 ? Le début de saison parisien a pourtant été loin d'être facile en championnat. Il a déjà joué Rennes, Lille, Monaco ou encore l'OM. Seulement, ce lundi au Parc des Princes, dans ce match reporté de la 8e journée, le club de la capitale reçoit l'OL, leader avant le début de cette journée. Dans une rencontre où les absents sont légion, Luis Enrique pourrait s'appuyer sur des éléments offensifs débarqués durant l'été. Il le faudra pour compenser les pertes de Khvicha Kvaratskhelia, absent probablement pour toute la saison, ni Ousmane Dembélé, pendant environ un mois.

    Akliouche, adaptation à confirmer

    Titulaire et buteur contre Manchester City en Ligue des champions, Maghnes Akliouche, 24 ans, doit continuer de monter en puissance. Après un début de saison assez terne, l'ancien Monégasque réussit de plus en plus à faire des différences. "J'aime tout ce que fait Maghnes Akliouche: la façon dont il joue buteur, ailier, milieu, sa capacité technique, physique... Je suis très content de l'avoir", a dit récemment Luis Enrique. Akliouche sait qu'il bénéficie d'"énormément de confiance" de la part de l'entraîneur et de son équipe, "et c'est très important."

    Mika Godts, "l'opportunité"

    Très discret depuis son arrivée, le Belge de 21 ans a une occasion en or pour s'imposer. Mais pour cela, celui qui a été recruté à l'Ajax Amsterdam pour compenser le départ de Bradley Barcola et donc être la doublure de Kvara va devoir élever son niveau de jeu. "C'est une opportunité" pour lui, affirme à l'AFP une source proche du vestiaire parisien, qui reconnaît qu'il est toujours en phase d'adaptation. À lui de progresser rapidement pour se fondre dans le collectif et devenir un remplaçant crédible au Géorgien. "Je suis prêt à jouer partout : à droite, à gauche, en neuf, en dix (...), je suis un joueur offensif, explosif. Je prends la profondeur et joue balle au pied", disait-il lors de la journée des médias organisée en début de saison par le club parisien.

    Ferran Torres, garder la cadence

    Avec l'absence de Dembélé, la recrue espagnole sera amenée à être le titulaire dans l'axe. Meilleur buteur du club cette saison (sept buts toutes compétitions confondues), Ferran Torres a connu des débuts idylliques à Paris. Capable de jouer à tous les postes de l'attaque et habitué au jeu de possession, Torres - unique buteur lors de la finale de Coupe du monde - a montré qu'il était bon à ce poste de N.9, celui qu'il préfère. Paris a besoin qu'il garde cette cadence. Comme la saison dernière, Luis Enrique pourra aussi utiliser Senny Mayulu, 20 ans, et l'attaquant Quentin Ndjantou, 19 ans.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
    PSG - OL : le premier poteau de Safonov, une solution à exploiter ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
    PSG - OL : le premier poteau de Safonov, une solution à exploiter ? 11:00
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Sans Kvara ni Dembélé, les recrues estivales comme solutions au PSG contre l'OL 10:15
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    PSG - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Contre le PSG et même après, l'OL va devoir être le roi de la bricole offensivement... 08:45
    Le Ballon d'Or d'Ada Hegerberg
    Avec l'Inter Milan mercredi, OL Lyonnes ne se rendra pas à la cérémonie du Ballon d'Or 08:00
    Dominik Greif lors de PSG - OL
    PSG - OL : cette statistique qui peut donner des ailes aux Lyonnais 07:30
    Les joueurs de l'OL Adil Hamdani et Rémi Himber
    OL : Adil Hamdani dans le groupe face au PSG 25/10/26
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le calendrier de la Coupe Nike Féminine U18 dévoilé 25/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    OL : Paulo Fonseca ne veut pas seulement "se baser" sur la dernière victoire contre le PSG 25/10/26
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : les Fenottes décisives en équipe de France 25/10/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Corentin Tolisso reconnaît "qu'on peut être impressionné par le PSG" 25/10/26
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    OL - Mercato : le recrutement d'un 9 n'est pas exclu 25/10/26
    Corentin Tolisso avec l'OL face au Real Betis
    OL : Corentin Tolisso rassure sur son état physique 25/10/26
    Ada Hegerberg à l'échauffement lors d'OL - Chelsea
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg franchit un nouveau palier dans l'histoire de la D1 25/10/26
    Florian Thauvin et Pavel Sulc lors de Lens - OL
    OL : bientôt opéré Pavel Šulc manquera les 4 prochains mois 25/10/26
    Avant PSG - OL, un groupe lyonnais pas épargné suit un dernier entraînement 25/10/26
    Paulo Fonseca lors de Paris FC - OL
    OL : le paradoxe Paulo Fonseca 25/10/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Marseille (5-0) : Jonatan Giráldez a aimé la première période, moins la seconde 25/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut