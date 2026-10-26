OL : dix buteurs différents en Ligue 1, le danger vient de partout

L'Olympique lyonnais est le club de Ligue 1 qui compte le plus de buteurs différents depuis le début de la saison. Avec dix joueurs décisifs, les hommes de Paulo Fonseca devancent Lens et le Paris Saint-Germain, qui en comptent neuf chacun.

C'est une diversité offensive qui constitue un grand atout pour les Lyonnais. Ils ne dépendent pas d'un seul joueur pour marquer. Après sept journées de championnat, le club rhodanien a vu dix de ses joueurs inscrire au moins un but. Cette statistique place l'OL en tête du classement établi, devant Lens et le PSG.

Une menace qui ne repose pas sur un seul joueur

Depuis la reprise du championnat, plusieurs éléments de l'effectif lyonnais ont participé à cette variété offensive. Ils sont dix : Ernest Nuamah, Zachary Athekame, Corentin Tolisso, Felix Bacher, Malick Fofana, Noah Nartey, Pavel Šulc, Tanner Tessmann, Khalis Merah et Loïs Openda. Tous ont pris leur part dans les buts inscrits par l'OL. Seuls Ernest Nuamah (3) et Zachary Athekame (2) ont multiplié leurs réalisations en championnat. D'ailleurs, l'OL a inscrit 13 buts en championnat cette saison.

Cette répartition des buts offre plusieurs solutions à Paulo Fonseca. Lorsqu'un attaquant est moins en réussite, d'autres joueurs peuvent faire la différence. Cette saison, les coups de pied arrêtés, les projections des milieux et les montées des défenseurs constituent également des sources de danger permanent pour les défenses adverses. Cette diversité s’inscrit dans un début de saison où les Lyonnais ont déjà montré qu’ils pouvaient trouver des solutions dans différentes configurations.