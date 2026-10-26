Actualités
Pavel Sulc buteur lors d'OL - Nice
Pavel Sulc buteur lors d’OL – Nice (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : dix buteurs différents en Ligue 1, le danger vient de partout

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • L'Olympique lyonnais est le club de Ligue 1 qui compte le plus de buteurs différents depuis le début de la saison. Avec dix joueurs décisifs, les hommes de Paulo Fonseca devancent Lens et le Paris Saint-Germain, qui en comptent neuf chacun.

    C'est une diversité offensive qui constitue un grand atout pour les Lyonnais. Ils ne dépendent pas d'un seul joueur pour marquer. Après sept journées de championnat, le club rhodanien a vu dix de ses joueurs inscrire au moins un but. Cette statistique place l'OL en tête du classement établi, devant Lens et le PSG.

    Une menace qui ne repose pas sur un seul joueur

    Depuis la reprise du championnat, plusieurs éléments de l'effectif lyonnais ont participé à cette variété offensive. Ils sont dix : Ernest Nuamah, Zachary Athekame, Corentin Tolisso, Felix Bacher, Malick Fofana, Noah Nartey, Pavel Šulc, Tanner Tessmann, Khalis Merah et Loïs Openda. Tous ont pris leur part dans les buts inscrits par l'OL. Seuls Ernest Nuamah (3) et Zachary Athekame (2) ont multiplié leurs réalisations en championnat. D'ailleurs, l'OL a inscrit 13 buts en championnat cette saison.

    Cette répartition des buts offre plusieurs solutions à Paulo Fonseca. Lorsqu'un attaquant est moins en réussite, d'autres joueurs peuvent faire la différence. Cette saison, les coups de pied arrêtés, les projections des milieux et les montées des défenseurs constituent également des sources de danger permanent pour les défenses adverses. Cette diversité s’inscrit dans un début de saison où les Lyonnais ont déjà montré qu’ils pouvaient trouver des solutions dans différentes configurations.

    à lire également
    Keito Nakamura déçu après Hoffenheim - OL
    Mené à l'extérieur, l'OL n'arrive toujours pas à gagner
    1 commentaire
    1. Avatar
      pathetikOL - lun 26 Oct 26 à 12 h 44

      ça dépend des matchs, il arrive qu'il vienne de nulle part, Hoffenheim par exemple !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Nice
    OL : dix buteurs différents en Ligue 1, le danger vient de partout 12:40
    Keito Nakamura déçu après Hoffenheim - OL
    Mené à l'extérieur, l'OL n'arrive toujours pas à gagner 11:50
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
    PSG - OL : le premier poteau de Safonov, une solution à exploiter ? 11:00
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Sans Kvara ni Dembélé, les recrues estivales comme solutions au PSG contre l'OL 10:15
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    PSG - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Contre le PSG et même après, l'OL va devoir être le roi de la bricole offensivement... 08:45
    Le Ballon d'Or d'Ada Hegerberg
    Avec l'Inter Milan mercredi, OL Lyonnes ne se rendra pas à la cérémonie du Ballon d'Or 08:00
    Dominik Greif lors de PSG - OL
    PSG - OL : cette statistique qui peut donner des ailes aux Lyonnais 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL Adil Hamdani et Rémi Himber
    OL : Adil Hamdani dans le groupe face au PSG 25/10/26
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le calendrier de la Coupe Nike Féminine U18 dévoilé 25/10/26
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    OL : Paulo Fonseca ne veut pas seulement "se baser" sur la dernière victoire contre le PSG 25/10/26
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : les Fenottes décisives en équipe de France 25/10/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Corentin Tolisso reconnaît "qu'on peut être impressionné par le PSG" 25/10/26
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    OL - Mercato : le recrutement d'un 9 n'est pas exclu 25/10/26
    Corentin Tolisso avec l'OL face au Real Betis
    OL : Corentin Tolisso rassure sur son état physique 25/10/26
    Ada Hegerberg à l'échauffement lors d'OL - Chelsea
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg franchit un nouveau palier dans l'histoire de la D1 25/10/26
    Florian Thauvin et Pavel Sulc lors de Lens - OL
    OL : bientôt opéré Pavel Šulc manquera les 4 prochains mois 25/10/26
    Avant PSG - OL, un groupe lyonnais pas épargné suit un dernier entraînement 25/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut