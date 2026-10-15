Buteur lors de la victoire de l'OL face à Crystal Palace (3-2), Pavel Šulc a retrouvé le chemin du but. Après un été compliqué et une préparation perturbée, l'attaquant tchèque espère désormais enchaîner.

Pavel Šulc a retrouvé le sourire. Lors de la victoire (3-2) de l'OL contre Crystal Palace, le Tchèque a inscrit un but qui lui permet de retrouver le chemin des filets, sept mois après. C'est une réalisation très symbolique pour le Lyonnais, qui cherche à retrouver son meilleur niveau après plusieurs semaines mouvementées.

L'été n'a pas été simple pour le numéro 10 lyonnais. Les échéances internationales avec sa sélection et toutes les discussions autour de son avenir ont perturbé sa préparation estivale. À présent, il est concentré sur sa saison avec l'OL et espère retrouver son efficacité qui faisait grandement sa force l'an dernier.

Pavel Šulc espère enchaîner après son but

Face à Crystal Palace, il a su se montrer décisif au bon moment. Après la rencontre, il est revenu sur cette réalisation, expliquant avoir été surpris lorsque le ballon est arrivé. "J’étais un peu surpris quand le ballon m’est arrivé, et je me demandais ce qu'il fallait faire avec le ballon", a-t-il raconté.

Il a ensuite détaillé son geste. "Je sais qu’il y avait le gardien derrière moi, donc j’ai juste essayé de le toucher comme ça, et ça a été bon." C'est une tentative instinctive qui rappelle ses nombreux buts de la saison dernière. Au-delà du but, l'attaquant retient surtout le fait d'avoir été au bon endroit au bon moment. "Tout le monde m'a dit que c'était le but à la Pavel. (sourire) Je suis heureux d’avoir enfin été en bonne position. J’espère que je vais marquer davantage de buts comme celui-ci."

Cette réalisation pourrait constituer le point de départ de la saison de Pavel Šulc, qui espère retrouver de la régularité dans ses performances. Pour l’OL, voir son attaquant reprendre confiance représente un élément positif à l’approche des prochaines échéances. Avec l'absence de Loïs Openda, un Pavel Šulc en pleine confiance ne peut faire que du bien à l'OL.

Avec D.H, à Décines