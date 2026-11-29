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Après avoir ouvert le score dès le quart d’heure de jeu, l’OL a manqué de justesse technique pour pouvoir prendre le large face à Monaco. Et a offert les buts à son adversaire.

On n’a pas aimé

La faiblesse technique lyonnaise symbolisée par Nuamah

51. Non ce n’est pas en référence à un célèbre apéritif qui aurait pu réchauffer en cette fin novembre. C’est avant tout le nombre de pertes de balle de l’OL enregistrées lors de la première mi-temps. Avec en tête de gondole Ernest Nuamah et Keito Nakamura (9 chacun). C’est avant tout cette imprécision technique qui a fait du mal aux Lyonnais, pourtant bien entrés dans le match.

Car, on ne peut pas dire que ces pertes de balles soient intervenues après des grosses tentatives de provocation (deux dribbles seulement pour les deux ailiers). Il y a eu bien trop de déchets, sur des situation bien trop faciles ce dimanche soir. Cela ne s’est pas arrangé en deuxième mi-temps avec en chef de file Nuamah, clairement pas dans son assiette contre Monaco. Son énième perte de balle a entraîné le contre décisif pour le deuxième but monégasque.

On n’a pas aimé (bis)

Kluivert fautif sur deux buts

On aurait aimé un peu de positif dans cette soirée sans puisque Tanner Tessmann avait plutôt fait un bon match. Mais en l’espace de vingt minutes, Ruben Kluivert a choisi de lui-même de se mettre dans cette case. Positionné dans un rôle de latéral gauche, il n’a pas été aidé. Mais cela n’excuse pas les erreurs d’inattention dont il est trop souvent coupable. Sur le deuxième but monégasque, on se demande encore pourquoi il a laissé filer le ballon devant lui, comme s’il n’y avait personne dans son dos. Et même si le troisième but est anecdotique, il intervient avec une erreur technique et une perte de balle.