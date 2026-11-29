Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Débarqué sur le banc de l’OL au début du mois, Carlos Vicens continue à prendre ses marques. À un poste dans lequel la patience n’est pas forcément le maître mot, l’entraîneur espagnol espère s’inscrire dans la durée.

Il a l’impression « d’être là depuis longtemps », tant l’intégration se passe bien. Arrivé au début du mois de novembre à l’OL, Carlos Vicens se sent déjà comme chez lui dans la capitale des Gaules. Assurant avoir noué une bonne relation avec son staff, les dirigeants et les joueurs, l’Espagnol espère que les résultats seront au rendez-vous pour valider tous ces points positifs. Parce qu’il est bien conscient que les jours d’un entraîneur sont comptés sur un banc. Il en a fait l’expérience à Braga et la Ligue 1 montre en ce moment que la patience n’est pas le maitre mot.

« Un coach est conditionné par les résultats »

Pour cette 12e journée, Luis Enrique est en effet le seul coach déjà présent la saison dernière dans l’élite. Tout sauf une surprise malgré tout pour Carlos Vicens. « C’est vrai que c’est difficile dans le football, où la patience n’est pas la norme, comme dans la société actuelle. Nous en avons conscience, le fait de rester dans un club est conditionné par les résultats », a avoué le technicien lyonnais samedi. » Soulignant que les discussions avec Michael Gerlinger, Michele Kang et Matthieu Louis-Jean lui ont « fait sentir que je fais partie du projet », l’Espagnol pense d’abord « au match suivant, mais je vois sur le long terme. Je souhaite m’inscrire dans la durée. » C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter et à l’OL aussi.