Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Un seul match attendu dans cette trêve internationale pour nos Lyonnes dimanche. La Seleção rencontre le Japon avec un premier match programmé ce 29 novembre chez eux.

Pour cette dernière fenêtre internationale de l’année 2026, Tarciane se rendra avec le Brésil au Japon pour deux rencontres amicales. La première aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 5 h 55. Ces deux oppositions vont permettre au sélectionneur brésilien Arthur Elias de préparer son équipe en vue de la prochaine Coupe du monde 2027 organisée au Brésil.

Arrivée à Lyon en février 2025 en provenance du Houston Dash, Tarciane poursuit sa troisième saison avec OL Lyonnes. La défenseure brésilienne a disputé onze rencontres avec le club rhodanien depuis le début de l’exercice 2026-2027, toutes compétitions confondues. Elle a notamment débuté les quatre matchs de Première Ligue auxquels elle a participé, inscrivant un but. En Ligue des champions, elle a pris part à cinq rencontres, dont deux titularisations, contre le Servette, et Chelsea.

La joueuse de 23 ans a débuté la saison comme titulaire en championnat, mais la concurrence en défense lui as donné un rôle de remplaçante sur la scène européenne. Elle avait notamment participé aux succès contre Marseille (5-0) et Lens (7-1).

Double confrontation contre Japon pour Tarciane

Un premier rendez-vous qui se disputera à Hiroshima. Les deux sélections se rendront ensuite à Okayama dans le cadre de cette deuxième rencontre internationale. Deux rencontres qui auront lieu le matin heure française

Japon vs Brésil, le 29/11 à 5 h 55

Japon vs Brésil, le 5/12 à 7 h 00