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Pour le choc à Décines contre l’OL, l’AS Monaco va devoir faire sans son meilleur buteur. Filipe Luis a en effet confirmé que Paris Brunner sera absent, sans donner la nature de sa blessure.

À l’OL, Carlos Vicens n’est pas verni pour son début de mandat. L’entraîneur espagnol doit composer avec de nombreuses blessures, plus ou moins longues. Contre Monaco, il devra faire sans Mads Bidstrup et très certainement Julien Duranville en plus de ceux déjà absents depuis plusieurs semaines déjà. Dimanche, Vicens aura à qui parler en la personne de Filipe Luis. L’entraîneur monégasque n’est pas épargné non plus et va se déplacer à Décines privé de nombreux joueurs. Le Brésilien a acté les forfaits de Stanis Idumbo, Ansu Fati et Aleksandr Golovin, et « très probablement » ceux de Philipp Köhn et Mohammed Salisu. Des coups durs pour le club de la Principauté qui devra surtout faire sans son meilleur buteur : Paris Brunner.

Balogun va retrouver des responsabilités

C’est la grosse information du point presse monégasque ce samedi. L’Allemand ne fera pas le voyage, après avoir manqué le match de Ligue Europa Conférence. « Il subsiste un doute quant à sa situation. Les médecins sont en train d’échanger à ce sujet et nous attendons des informations complémentaires. Il revenait tout juste de sélection (avec les Espoirs allemands), après avoir fourni un effort considérable. En jouant sous la pluie, et avec aussi une nouvelle méthodologie de travail, cela pourrait expliquer ce qui lui est arrivé. Il a disputé 90 minutes l’autre jour (contre Auxerre, 1-1, samedi dernier), puis a ressenti cette douleur. Nous devons continuer à travailler pour prévenir les blessures. » Un coup dur même si Folarin Balogun a montré ces derniers jours qu’il pouvait être une alternative crédible…