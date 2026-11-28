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Deux jours après le match contre Lillestrom, Carlos Vicens ne peut pas compter sur les retours de Mads Bidstrup et Clinton Mata. Les deux joueurs n’étaient pas présents à l’entraînement, à la veille d’OL – Monaco.

Après le triste 0-0 en Ligue Europa jeudi, l’OL a pour ambition de retrouver un peu le sourire en Ligue 1 face à Monaco. Cela serait un signal positif en championnat puisque cela suivrait une victoire à Lille samedi dernier. Le temps de préparation a encore été réduit pour Carlos Vicens avec deux séances. L’entraîneur lyonnais ne peut d’ailleurs pas compter sur des retours. Alors qu’il avait laissé entendre que le coup au pied reçu par Mads Bidstrup n’avait « rien de méchant », le milieu danois était encore absent de l’entraînement ce samedi matin.

Le même groupe que face à Lillestrom ?

Il n’était pas le seul à manquer à l’appel puisque Clinton Mata n’a toujours pas retrouvé le chemin des terrains, suite à son souci musculaire la semaine dernière. Ce dimanche, l’OL et son entraîneur devraient donc avoir un groupe similaire à celui qui a été convié en Ligue Europa. Même si le nombre de noms couchés passera de 23 à 21 joueurs.