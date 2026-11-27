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En septembre dernier, Sidney Govou avait pointé du doigt les tribunes sur le thème du racisme. Jeudi, les Bad Gones lui ont répondu, s’en prenant à l’ancien attaquant de l’OL.

À l’époque déjà, sa prise de parole avait fait réagir. En septembre, Sidney Govou avait déclaré à nos confrères du Progrès qu’il a « interdit à (son) fils d’aller au stade ». Le tout sur fond de la question du racisme, un sujet qu’il a abordé à plusieurs reprises cet automne. Plus de deux mois après cette sortie, les Bad Gones lui ont « répondu » jeudi lors de la rencontre OL – Lillestrøm (0-0).

Le groupe de supporters a déployé une banderole. On pouvait y lire « Sidney, tu ne mettrais pas ton fils dans notre virage. On ne mettrait pas les nôtres dans ta voiture. » Des propos qui ont suscité beaucoup de commentaires, à la fois sur la temporalité du message, et sur le fond, la personne visée étant un septuple vainqueur du championnat avec le club. L’ancien attaquant a évolué avec les professionnels de 2000 à 2010.

Les Lyon 1950 avaient réagi dans la foulée

Pour rappel, quelques jours après les déclarations du consultant de Canal+, lors du match contre Rennes (4-0 le 19 septembre), le Virage Sud avait adressé une banderole à son attention. Il assurait que « ta famille et toi serez toujours les bienvenus parmi nous. » Sur ce sujet, les Lyon 1950 et les Bad Gones n’ont donc pas eu du tout la même approche.