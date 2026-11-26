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Sur un sans-faute depuis le début de la saison en championnat, OL Lyonnes va faire son entrée en Coupe U18 féminine le 12 ou 13 décembre prochain. Les Lyonnaises iront à Troyes, pensionnaire de Ligue.

Neuf sur neuf et peut-être bien dix sur dix. C’est en tout cas l’objectif que se fixeront les U19 d’OL Lyonnes le 6 décembre prochain pour le déplacement à Strasbourg lors de la dernière journée de la première phase du championnat. Ce voyage en Alsace interviendra une semaine avant l’entrée en lice en Coupe U18 féminine. Avec de nombreuses jeunes surclassées, la formation lyonnaise ne devrait pas être bien différente de celle observée en championnat U19.

Faire aussi bien, voire mieux que la saison passée

Demi-finaliste de la compétition la saison dernière, OL Lyonnes tentera de faire aussi bien, voire mieux, cette saison. Le chemin jusqu’au 1er mai 2027 est encore long et débutera du côté de l’Aube. En effet, le tirage au sort effectué ce jeudi après-midi par Peggy Provost, sélectionneuse de l’équipe de France U17 féminine, a mis l’ESTAC en travers de la route des joueuses de Mathis Duranty-Soubiran. Le 32e de finale aura lieu le samedi 12 ou dimanche 13 décembre.