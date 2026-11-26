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Sur le banc de l’OL depuis deux semaines, Carlos Vicens veut s’appuyer sur le succès à Lille samedi dernier. Mais, face à Lillestrøm, un adversaire à la portée de l’OL sur le papier, l’entraîneur espagnol ne peut laisser de côté la venue de Monaco dimanche en Ligue 1.

Pour une première, il ne connaîtra pas le vacarme que peut faire le Parc OL. Ce jeudi soir, Carlos Vicens va vivre ses premiers instants de coach lyonnais à la maison. Avec Lillestrøm comme adversaire, il n’aura pas la chance de voir une enceinte décinoise pleine comme un œuf. Ce n’est de toute façon pas arrivé souvent cette saison. Néanmoins, ces premiers pas, l’Espagnol les attend avec impatience dans une compétition qui lui a plutôt bien souri ces derniers mois. Avec Braga, il a réussi à hisser le club portugais jusqu’en demi-finale, meilleur parcours depuis la finale jouée en 2011. Après le succès à Lille pour sa première, Vicens entend donc lancer une dynamique positive ce jeudi avec la venue de Lillestrøm.

Vicens, adepte de la rotation à Braga en Ligue Europa

Sur le papier, on ne voit pas comment l’OL ne viendrait pas à bout du club norvégien. Ruben Kluivert a bien dit qu’il ne « fallait pas sous-estimer » cette formation, tandis que son coach a loué les qualités « sur les ailes » ainsi qu’une équipe qui « peut être agressive ». Avec un point pris en quatre matchs, Lillestrøm n’a rien d’un ogre. C’est peut-être là le plus gros danger pour l’OL. Mais, cela a aussi ses avantages pour Carlos Vicens. Avec un enchaînement Lille – Monaco en Ligue 1, l’entraîneur peut se permettre d’effectuer quelques rotations pour gérer certains physiques et donner sa chance à d’autres.

À Braga, il avait d’ailleurs souvent l’habitude d’effectuer de trois à quatre changements lors des semaines européennes. Ce total pourrait bien être revu à la hausse ce jeudi. Par un besoin de faire souffler donc, mais aussi des cartouches qui manquent encore et toujours. Loïs Openda a beau revenir dans le groupe lyonnais, il n’est « pas prêt à jouer 90 minutes ».

« Garder l’idée directrice de Lille »

Cette balade européenne devrait lui permettre de jouer quelques minutes alors que le secteur offensif devrait connaître quelques bouleversements face à l’une des pires défenses de Ligue Europa. Carlos Vicens va changer son onze, mais en aucun cas sa philosophie déjà aperçue dans le nord de la France. « Avec le ballon, on doit être nous-mêmes, être agressifs pour récupérer le ballon haut. Nous allons continuer dans cette direction, mais il faut aussi savoir être humbles et défendre à onze lorsque nous sommes proches de notre but. L’idée directrice vue contre Lille doit rester, et plus on jouera de matchs, plus vous verrez les détails que je souhaite encore intégrer. »

Si, avec l’arrivée d’un nouveau coach, la continuité pour assimiler tous les principes aurait dû être de mise, ce match de Ligue Europa doit conforter l’Espagnol dans le fait que tous ses joueurs les ont compris. C’est peut-être là tout l’enjeu de cette rencontre. Permettre à Carlos Vicens de voir qu’il peut compter sur un groupe élargi le plus vite possible. Ce que les remplaçants habituels n’avaient pas montré à Hoffenheim, par exemple.

La composition probable de l’OL : Greif – Kango, Kluivert, Niakhaté, Tagliafico – Nartey, Tessmann, Tolisso – Boudache, Himbert, Duranville