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Particulièrement touché par le départ de Paulo Fonseca, Corentin Tolisso n’avait pas mâché ses mots face à son ancien entraîneur à l’OL. Ce dernier n’a pas souhaité en remettre une couche.

Avec la première de Carlos Vicens à Lille et surtout la victoire (0-1) qui a suivi, l’OL a définitivement tourné la page Paulo Fonseca. Toutefois, le Portugais reste forcément un sujet de discussion dans la capitale des Gaules. En cause ? L’inside produit par les équipes de communication de l’OL et qui est revenu sur l’annonce du départ de Fonseca.

Des images exclusives dans lesquelles on a pu voir un Corentin Tolisso particulièrement touché mais aussi remonté. Ses paroles n’ont laissé personne insensible, tant elles étaient assez fortes. « Vous nous avez répété : ‘N’abandonnez pas, n’abandonnez pas’, mais aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est vous qui nous abandonnez et c’est difficile à accepter, même si je comprends ce que représente ce club. »

« Il y aurait tant à dire à ce sujet… »

Les propos du capitaine de l’OL ont dépassé les frontières lyonnaises et même françaises puisque la presse portugaise n’a pas manqué d’interroger Paulo Fonseca. En sortie de match, l’entraîneur du Sporting Portugal n’a pas voulu remettre de l’huile sur le feu, même si le début de sa réponse laisse à penser que tout n’a pas été dit. « Il y aurait tant à dire à ce sujet… Mais c’est une page que j’ai déjà tournée. Je suis au Sporting, je ne parlerai plus que du Sporting », a-t-il déclaré devant les journalistes portugais.