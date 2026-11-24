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Après une longue procédure, le Sénégal a officiellement récupéré la CAN 2025. Le premier trophée en professionnel pour Moussa Niakhaté.

Voilà qui devrait lui donner le sourire pour préparer les deux matchs de la semaine. Moussa Niakhaté, bientôt centenaire avec l’OL, est officiellement un vainqueur de CAN. La nouvelle est tombée ce mardi, après plusieurs mois de procédure. Car il faut rappeler que, certes gagnant sur le terrain de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Sénégalais avait perdu ce titre au profit du Maroc suite à une décision sur tapis vert de la Confédération africaine de football en mars 2026.

Pour reprendre dans l’ordre. Lors de la finale du tournoi en janvier, les Sénégalais étaient sortis temporairement de la pelouse après la confirmation d’un penalty marocain dans le temps additionnel de la seconde période. Brahim Díaz avait manqué cette occasion de l’emporter au retour de ses adversaires sur le terrain. Ce sont les Lions de la Teranga qui avaient finalement remporté le trophée à Rabat en prolongation.

Prochain objectif, la CAN 2027 l’été prochain

Sauf que deux mois plus tard, la CAF avait retiré cette victoire à Moussa Niakhaté et à ses compatriotes, faisant des Lions de l’Atlas les lauréats. Saisi par la Fédération sénégalaise, le Tribunal arbitral du sport lui a donné raison à « à l’unanimité« . Voilà donc le défenseur de l’Olympique lyonnais et ses coéquipiers officiellement tenant du titre avant de défendre leur couronne lors de la prochaine édition. Déjà qualifiés, ils remettront ce statut en jeu à l’été 2027, épreuve pour laquelle ils sont déjà qualifiés.