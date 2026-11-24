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Jeudi, l’OL accueillera Lillestrøm dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Un duel dirigé par l’Autrichien Sebastian Gishamer.

Relancé par sa victoire à Lille 1 à 0, l’OL retrouve sa maison. Cette semaine, il disputera deux rencontres à domicile, contre Lillestrøm (jeudi) puis Monaco (dimanche). Une première bascule dans la saison ? Potentiellement, notamment en Ligue Europa, où une victoire le qualifierait quasiment pour les barrages, a minima. Il pourrait même se replacer dans le top 8 en fonction des résultats.

Il a déjà arbitré la France

L’Olympique lyonnais doit pour cela renouer avec le succès en coupe d’Europe, puisqu’il reste sur une défaite et un nul dans cette compétition. Actuellement 13e, il a besoin de ces trois points face au club norvégien. Cette affiche sera arbitrée par Sebastian Gishamer, un Autrichien de 38 ans. Il a démarré en Ligue des champions en 2025, mais son vécu international est encore à bâtir. Il a tout de même œuvré lors d’une partie amicale de la France face à la Côte d’Ivoire en juin dernier, avant le Mondial.

Lors du match du 26 novembre, il sera accompagné de ses compatriotes Santino Schreiner et Alexander Borucki. Walter Altmann, lui, s’occupera des changements et de l’annonce du temps additionnel. Enfin, un duo germano-autrichien prendra en main la Var : Bastian Dankert et Alan Kijas.