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Futur adversaire de l’OL en Ligue Europa (jeudi, 20h45), Lillestrøm a pris un peu de confiance avant de se rendre à Décines. Après une première mi-temps catastrophique, le club norvégien s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Sarpsborg 08.

Avec un petit point pris en quatre matchs, Lillestrøm fait partie des cancres de la première phase de la Ligue Europa au même titre que Lech Varsovie, Ararat-Armenia et Beer Sheva. La possibilité de jouer les barrages reste encore présente avec encore quatre rencontres à disputer, mais les choses sont mal embarquées côté norvégien. L’OL espère donc bien en profiter jeudi soir pour le compte de la 5e journée et faire un pas supplémentaire vers une qualification dans le top 24. Il faudra faire preuve de sérieux mais la Ligue Europa est plutôt une compétition qui a réussi à Carlos Vicens la saison passée.

13 arrêts pour le gardien de Lillestrøm

Jeudi soir, l’entraîneur espagnol vivra sa première à domicile et compte surfer sur la victoire à Lille (0-1). De victoire, il en a également été question pour Lillestrøm en championnat ce week-end. Largement distancée par Bodo/Glimt et Viking au classement, la formation norvégienne lutte pour une qualification pour la prochaine Ligue Europa en cette fin de championnat. Les joueurs de Hans Odegaard ont d’ailleurs fait une bonne opération en s’imposant non sans mal à Sarpsborg 08 (0-2) tandis que Rosenborg était accroché par l’avant-dernier du championnat et que Molde s’est incliné contre le leader.