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Grâce à sa victoire à Lille et à la défaite de Marseille contre Le Mans, l’OL gagne une place au classement. Quatrièmes, les Lyonnais recollent surtout à la deuxième place, qui n’est qu’à trois longueurs.

Avec un changement de coach, seulement dix jours de préparation, mais aussi une seule séance au complet, on ne donnait pas cher de l’OL à Lille. En tout cas, on n’imaginait pas la formation lyonnaise rendre une partition comme celle donnée au stade Pierre-Mauroy. Pourtant, sans dire que Carlos Vicens a tout révolutionné, l’entraîneur espagnol a apporté quelques principes qui ont vite sauté aux yeux. Et cela a en partie permis à l’OL de repartir avec les trois points grâce à l’unique but de Mads Bidstrup.

Possibilité de mettre Monaco à six points dimanche

Dans un « match à six points » selon ses propres dires, Carlos Vicens a donc parfaitement réussi sa première, même s’il faudra confirmer cette semaine face à Lillestrom en Ligue Europa jeudi puis Monaco dimanche en Ligue 1. Mais, au niveau comptable, l’OL a clairement fait une bonne opération dans cette 11e journée, notamment avec la défaite de l’OM contre Le Mans (2-3).

En remontant à la 4e place, le club rhodanien revient à un point du LOSC tandis que le Paris FC, nouveau dauphin du PSG, pointe à trois longueurs. Surtout, dimanche prochain au Parc OL, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont la possibilité de prendre encore un peu de marge sur Monaco. Huitième à trois points, le club de la Principauté a concédé un nul face à Auxerre.