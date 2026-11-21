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Consistant, bien que bousculé sur la fin, l’OL s’en sort à Lille avec trois points précieux (0-1). Retrouvez le baromètre de ce match.

On a aimé : un Khalis Merah plus connecteur qu’à l’ordinaire

On l’avait laissé sur une prestation compliquée à Brest, comme toute l’équipe (2-0). À nouveau positionné en faux numéro 9, Khalis Merah a livré une partition d’une autre facture ce samedi à Lille. C’était important pour lui et l’OL, et il a eu un rôle clé sur le pressing, l’aspect technique et la conservation de la balle.

Ce n’est pas le plus costaud, mais il a gratté quelques ballons précieux, et su faire jouer après lui, ce qui a fait monter le bloc. Certes, il ne touche pas beaucoup le cuir dans la surface, mais il sert à connecter ses coéquipiers dans l’entrejeu et en attaque. Et avec ce type de copie, les Lyonnais ont la possibilité, même sans vrai avant-centre, de se montrer dangereux collectivement aux abords de la zone de vérité.

On a moins aimé : la dernière demi-heure sur un fil de l’OL

Dans la catégorie du dessus, Mads Bidstrup et Dominik Greif auraient aussi pu prétendre aux honneurs. Pour les déceptions, on a moins de candidats. Felix Bacher n’a pas toujours été très serein devant Ayase Ueda, mais plutôt qu’un individu, on soulignera un aspect qui concerne toute l’équipe. L’entrée du Japonais a donné un vrai coup de fouet au LOSC, mais il ne peut pas expliquer à lui seul la baisse de régime des Lyonnais après l’heure de jeu.

Un peu de désorganisation, des approximations techniques, et parfois des attitudes un peu trop faciles ont remis les Nordistes dans le jeu. Pourtant, après 60 minutes, on sentait une vraie maîtrise rhodanienne. Voilà un axe à travailler pour Carlos Vicens. On sait que dominer, encore plus dans ces confrontations directes, pendant tout un match est presque impossible. Mais si l’OL peut s’en rapprocher, alors il aura fait un grand bond en avant.