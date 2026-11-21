Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

OL Lyonnes sera représenté dans deux sélections allemandes lors de la prochaine trêve internationale. Mala Grohs a été retenue avec les U23, tandis que Jule Brand figure dans la liste des A.

Deux joueuses lyonnaises de plus ont rendez-vous avec leur sélection pendant la trêve. Elles auront chacune deux rencontres au programme durant cette période internationale. Si la gardienne Mala Grohs poursuivra son parcours avec la sélection espoirs, Jule Brand retrouvera la sélection A de l’Allemagne pour une tournée en Amérique du Sud.

Mala Grohs appelée avec les U23 allemandes

La gardienne d’OL Lyonnes retrouvera la sélection allemande U23 pour un rassemblement de deux matchs. Les Espoirs allemandes commenceront par recevoir les États-Unis, le 30 novembre. Les Allemandes se déplaceront ensuite à Clairefontaine pour affronter l’équipe de France U23, le 4 décembre prochain. Toutefois, aucune d’OL Lyonnes n’a été convoquée pour ce rassemblement avec les espoirs françaises.

Jule Brand avec l’équipe première

De son côté, Jule Brand a été convoqué avec l’équipe première allemande. L’attaquante lyonnaise fait partie des 24 joueuses retenues pour la tournée en Amérique du Sud, organisée en préparation de la Coupe du monde 2027 au Brésil. Les Allemandes affronteront d’abord l’Argentine le 30 novembre avant de terminer son rassemblement contre le Pérou, le 4 décembre.