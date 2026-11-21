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L’Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse de Lille ce samedi 21 novembre, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Pour la première de Carlos Vicens sur le banc lyonnais, les joueurs rhodaniens auront un déplacement important à négocier face à un concurrent direct au classement.

Avant-match

Après la trêve internationale, l’OL retrouve le championnat avec un rendez-vous de taille. Cinquièmes avec 17 points avant cette journée, les Lyonnais vont se mesurer au LOSC, deuxième du classement avec 21 unités. Cette rencontre marquera également les débuts de Carlos Vicens sur le banc de l’Olympique lyonnais.

En face, les Lillois voudront néanmoins profiter de leur terrain pour conforter leur place sur le podium. Les hommes de Davide Ancelotti auront néanmoins une tâche difficile puisqu’ils ne sont clairement pas en réussite face aux Lyonnais ces dernières années. C’est peut-être ce signe indien qui peut enclencher une bonne série lyonnaise.

À quelle heure se joue LOSC – OL ?

Même si la rencontre a longtemps été incertaine, le match entre le LOSC et l’OL se disputera bien ce samedi 21 novembre à 20 h 45. Les deux équipes s’affronteront à la Decathlon Arena–Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. L’arbitre de la rencontre sera François Letexier. Il sera accompagné de ses adjoints Mehdi Rahmouni et Steven Torregrossa. Geoffrey Kubler officiera comme arbitre remplaçant. Mathieu Vernice et Yohann Rouinsard auront la charge de revisionner les actions litigieuses à la vidéo. Enfin Claude Jaunet sera le délégué de la rencontre.

Sur quelle chaîne voir LOSC – OL ?

Comme toutes les autres rencontres du championnat, le duel entre le LOSC et l’OL est diffusé sur Ligue 1+, plus précisément sur le canal 3. Le duo de commentateurs sera composé de Sébastien Dupuis et Charlotte Lorgeré. David Aiello et Souleymane Diawara seront en bord de terrain.