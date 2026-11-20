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La lutte contre le racisme et les comportements discriminatoires reste un enjeu important pour l’OL. Michele Kang et Michael Gerlinger ont rappelé leur volonté de faire du stade un lieu sûr où chacun puisse venir assister à un match sans craindre pour sa sécurité.

Venir au stade ne devrait être qu’un moment de pur plaisir. Néanmoins, depuis le début de la saison, les dirigeants lyonnais font face à des difficultés lors des rencontres lyonnaises. Pour Michele Kang, le football doit conserver sa capacité à rassembler, indépendamment des opinions et origines de chcun. La présidente de l’OL estime que les comportements de certains individus ne doivent pas empêcher les familles de profiter des rencontres dans les tribunes. C’est un sujet qui dépasse les enceintes sportives.

Michele Kang veut préserver un football rassembleur

Dans un contexte qu’elle décrit comme particulièrement divisé, Michele Kang voit dans le football l’un des derniers espaces capables de réunir des personnes aux profils différents. « Dans ce monde très divisé, le foot est peut-être la dernière chose qui peut unir les gens. Il faut que ce soit un lieu sûr, quelle que soit votre opinion politique, votre race, votre religion« , a-t-elle expliqué. La dirigeante a notamment évoqué les témoignages de personnes ne souhaitant plus emmener leurs enfants assister aux matchs de l’équipe masculine, mais qui continuent de venir soutenir les féminines. « 99 % des gens veulent juste profiter d’un match, mais certains individus ont des comportements inacceptables. On va traiter ce problème« , a assuré Michele Kang. C’est un message clair sur la volonté de l’OL de ne pas laisser certains comportements nuire à l’expérience des supporters au stade.

Michael Gerlinger évoque les mesures prises par l’OL

De son côté, Michael Gerlinger a apporté des précisions sur les difficultés rencontrées par le club, notamment aux abords du stade. Le dirigeant a ainsi fait référence à un incident récent. « On a vu récemment une centaine de personnes de deux groupes antagonistes utilisant le foot pour régler leur conflit aux abords du stade, et non plus dedans« , a-t-il expliqué. Selon lui, le club parvient davantage à contrôler les comportements à l’intérieur de l’enceinte. « On réussit beaucoup mieux à contrôler ce qui se passe à l’intérieur, et on a prononcé dernièrement une centaine d’interdictions de stade« , a-t-il ajouté. À travers ces déclarations, les deux dirigeants affichent l’ambition commune de vouloir permettre à tous de retrouver un environnement serein et sécuritaire autour des rencontres lyonnaises.