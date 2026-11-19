Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Ce jeudi, face à Arsenal, OL Lyonnes a l’ambition et l’objectif de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la phase de ligue, Jonatan Giráldez a choisi d’associer Wassa Sangaré à Wendie Renard en défense centrale.

Seule la victoire sera belle ce jeudi soir dans la banlieue de Londres. Pour l’avant-dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, OL Lyonnes vise les trois points. Pourquoi ? D’abord pour rester invaincues dans la compétition, mais surtout pour valider une présence en quarts de finale. Une victoire et l’objectif sera rempli face à Arsenal. Néanmoins, il faudra encore se défaire de l’obstacle anglais qui se présente face aux joueuses de Jonatan Giráldez.

Pour ce rende-vous, l’entraîneur espagnol n’a pas fait dans la très grosse surprise. On retrouve la plupart des titulaires habituelles lors des gros matchs. Toutefois, comme ce fut le cas face à la Juventus Turin il y a une semaine, Vicki Becho et Wassa Sangaré sont alignées dans le onze, et grillent la politesse à Ingrid Engen et Tarciane pour ce qui est de la défense centrale et Salma Paralluelo pour ce qui est du côté droit offensif.

La composition d’OL Lyonnes : Grohs – Brand, Sangaré, Renard, Bacha – Damaris, Yohannes – Becho, Dumornay, Chawinga – Katoto