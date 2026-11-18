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Ce mercredi, Michele Kang et Michael Gerlinger ont tous les deux évoqué la possibilité de prendre plus de place à la LFP. Notamment une fois que la réforme de gouvernance sera passée.

Lorsqu’on veut impacter une décision ou une réflexion, c’est un élément important. Peser dans les diverses instances, comme l’OL pouvait notamment le faire à l’époque de Jean-Michel Aulas, est un facteur important. Aujourd’hui, par l’intermédiaire de Michael Gerlinger notamment, la nouvelle direction essaie de le faire.

Avec la réforme attendue de la Ligue de football professionnel, ce serait l’occasion pour l’Olympique lyonnais de s’imposer davantage. « À l’avenir, Michele (Kang) et moi aimerions travailler au sein de la nouvelle structure et de la nouvelle gouvernance de la LFP, notamment sur les droits télévisés, mais aussi sur d’autres sujets, en particulier l’arbitrage, a affirmé l’Allemand ce mercredi. C’est un domaine que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises avec nos collègues. Je pense qu’en ce moment, nous entretenons de très bonnes relations avec tout le monde. »

Les droits TV, le dossier prioritaire du foot français

La problématique des droits TV est actuellement l’un des enjeux majeurs du football français. L’appel d’offres a été lancé début novembre, et son résultat impactera grandement l’ensemble de l’écosystème. « C’est crucial aussi pour le football féminin, a rappelé Michel Kang. Le contrat est déterminant pour beaucoup d’équipes, pas seulement la nôtre. Pour moi, il s’agit de la question la plus importante. Il faut faire évoluer le modèle pour apporter davantage de stabilité. Mes confrères sont intéressés par ma participation. Michael et moi-même sommes profondément impliqués. »

La femme d’affaires a développé sur sa vision des choses à ce propos. « Je crois que pour chaque contrat médiatique, il faut que les clubs fassent partie des négociations et du résultat. Comment on travaille avec les partenaires, sur l’avant-match, l’après, entre les rencontres… afin de créer des contenus pour le public. Pas seulement en France, mais dans le monde entier, a-t-elle insisté. La question est donc : comment nous, en tant qu’institution, on peut contribuer ? Tout le monde doit être impliqué. »

Quid des élections de la FIFA ?

Et à plus grande échelle ? Pendant un temps, une information a circulé, faisant de la patronne de l’OL et d’OL Lyonnes une potentielle candidate à la présidence de la FIFA. Mais cela n’était « pas son projet. Je suis concentré sur le foot féminin et sur la place que j’occupe aujourd’hui ici. »

Néanmoins, elle a son avis sur cette élection du 18 mars 2027. « De notre point de vue en tant que club, nous soutenons un modèle de gouvernance qui écoute sérieusement notre voix et celle des sélections. C’est très important. Nous verrons quels seront les programmes des candidats. Pour moi, il est primordial que les clubs et les équipes nationales puissent être entendus », a déclaré Michele Kang.