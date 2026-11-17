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Descendue il y a trois saisons en National 2 (ex-National 3), la réserve de l’OL n’a jamais réussi à remonter. Dans ses objectifs de directeur du centre, Christian Bassila aimerait bien revoir cette équipe remonter dans la plus haute des divisions amateurs. Cette saison ou plus.

Il ne manque jamais une opportunité pour le mettre en avant, et à raison, quand le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones » en vient à parler de la jeunesse ou des résultats de la réserve. Alors ce n’est pas dans un numéro spécial Académie que Nicolas Puydebois n’allait pas parler de ses titres de champion des réserves. Notre consultant de choc en a remporté deux durant sa formation et même si cela n’existe plus aujourd’hui, il aimerait revoir l’antichambre du groupe professionnel performer de nouveau. Les époques ont certes changé, mais le simple fait de revoir la réserve de l’OL accéder au championnat de National 1 (ex-N2) serait une victoire. Un constat partagé par Christian Bassila. « C’est l’objectif », a validé le directeur du centre.

« Former au mieux pour le foot d’adultes »

Actuellement deuxième de la poule F derrière Bourgoin-Jallieu, l’équipe de Gueïda Fofana peut-elle rendre ce rêve une réalité dès cette saison ? Bassila n’a pas souhaité mettre de pression sur les jeunes épaules lyonnaises, assurant qu’il ne sait « pas si ce sera pour cette année ou la prochaine ou la suivante ». Ayant connu pas mal de changements durant l’été, la réserve reste un vivier jeune et pour le moment, Fofana arrive à en tirer un maximum de positif. Reste que rien n’est donné dans ce championnat et que le moindre faux pas coûte cher. La régularité, un point sur lequel l’entraîneur insiste depuis des années, suivi par son directeur qui veut « former au mieux pour que les joueurs soient prêts pour le foot d’adultes. »