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Face aux différentes secousses qui ont touché l’OL ces dernières semaines et après la publication des résultats financiers, Michele Kang et Michael Gerlinger vont prendre la parole mercredi (15h). La propriétaire et son directeur général exposeront leur vision pour l’Olympique Lyonnais et les dernières avancées du projet.

Présent aux côtés de Matthieu Louis-Jean pour présenter Carlos Vicens mardi dernier, Michael Gerlinger s’était contenté de parler de l’arrivée du coach espagnol, mais pas de tout ce qui pouvait se passer autour de l’OL. Il en aura l’occasion ce mercredi en milieu d’après-midi (15h) du côté du Parc OL. En effet, une conférence de presse va se tenir au stade de Décines en compagnie de Michele Kang, la propriétaire du club.

« Exposer la vision pour l’OL et les dernières avancées du projet »

Discrète depuis sa prise de parole le 26 juin dernier au moment de sa prise de contrôle à la tête de l’OL, l’Américaine va se présenter face à la presse pour exposer « sa vision pour l’Olympique lyonnais et les dernières avancées du projet », d’après le communiqué du club. Cette prise de parole intervient notamment après le départ surprise de Paulo Fonseca, mais aussi de l’annonce des résultats financiers consolidés pour la saison 2025-2026.