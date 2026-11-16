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Après avoir profité de trois jours de repos, les joueurs de l’OL sont attendus au GOLTC ce lundi en fin de matinée. En attendant le retour des internationaux, Carlos Vicens va poursuivre la préparation de Lille avec un groupe réduit.

A la différence de celle de septembre qui s’était étirée sur trois semaines, la trêve internationale de novembre passe plutôt vite. Il est déjà l’heure pour les clubs de Ligue 1 de préparer leur retour à la compétition à la fin de la semaine avec la 11e journée. Une reprise qui ne s’annonce pas de tout repos pour l’OL qui va devoir gérer un déplacement à Lille, samedi soir (20h45) si la programmation reste la même. Ce sera ainsi le baptême du feu par Carlos Vicens, un peu plus de dix jours après son intronisation comme nouveau coach de la formation lyonnaise.

Tagliafico de retour à Lyon seulement jeudi

La préparation de ce choc du championnat est forcément tronquée pour l’Espagnol qui va devoir encore un peu patienter pour faire connaissance avec tout son groupe. Ce lundi matin, pour la reprise de l’entraînement après trois jours « off », Vicens devra encore composer avec un effectif réduit. Les internationaux vont revenir au compte-gouttes avec Nicolas Tagliafico qui devrait une nouvelle fois être le dernier à rentrer avec un match dans la nuit de mardi à mercredi (0h) en Argentine.