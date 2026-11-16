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En s’inclinant à Brest il y a une semaine, l’OL a manqué une occasion de rester sur le podium au moment de la deuxième trêve internationale. Si les Lyonnais sont toujours dans le bon wagon, l’homogénéité de la Ligue 1 pousse à ne pas laisser trop de points en route. Et ce dès la reprise contre des concurrents directs.

C’est une situation comme il en arrive très rarement dans le football. En étant cinquième de Ligue 1, l’OL a changé d’entraîneur et ne l’a pas fait de gaieté de cœur. Il l’a même subi avec le départ surprise de Paulo Fonseca. Ainsi, Carlos Vicens vient de débarquer dans un environnement certes positif, mais où la pression sera ainsi plus forte qu’à l’accoutumée. Ce n’est pas tous les jours qu’un club, alors sur le podium, se retrouve à revoir tout son staff. C’est pourtant bien ce qu’a vécu le club il y a déjà un peu plus d’une semaine. Depuis, l’OL et Vicens apprennent à s’approvisionner dans des conditions pas forcément optimales.

La trêve, un cadeau empoisonné

Sur le papier, une trêve internationale aurait été parfaite pour faire connaissance, juger les forces en présence. Mais ça, c’est sur le papier car l’entraîneur espagnol doit avant tout composer avec un groupe réduit. Ce lundi, il dirigera sa quatrième séance en qualité de coach lyonnais, la quatrième avec un effectif d’à peine dix joueurs de l’équipe première. « C’est un très gros défi dans les grands clubs avec les dates FIFA et ça l’est encore plus pour un nouveau coach. Ce sera au jour le jour. Voir ce qui est assimilé par les joueurs qui sont présents concernant mes principes. Ensuite, il faut prendre en compte le retour des joueurs. »

Les retours de sélection se feront au compte-gouttes avec quelques internationaux de retour dès mardi comme Khalis Merah. Mais pour voir un groupe au complet, Carlos Vicens et les nouveaux adjoints devront patienter jusqu’à la veille du match à Lille, samedi. Pas forcément la préparation optimale mais l’ancien de Braga n’a pas voulu trouver d’excuse au moment de sa présentation.

La défaite à Brest ne laisse pas de marge

Pourtant, dans ce dernier mois de compétition de l’année civile, la pression est déjà un peu sur les épaules du nouveau technicien. Encore plus avec cette défaite concédée par l’OL à Brest. Nicolas Puydebois l’avait d’ailleurs regrettée lors du dernier numéro de « Tant qu’il y aura des Gones », estimant qu’une « victoire aurait eu un impact positif dans la situation actuelle » et surtout « en regardant le calendrier qui arrive après la trêve ».

Cela commencera par un déplacement à Lille avant de recevoir Monaco, une semaine plus tard. Deux concurrents directs et donc des points à ne pas perdre… Avec quatre unités de retard sur le LOSC, le déplacement dans le Nord est déjà un premier tournant. Car en plus de regarder au-dessus, l’OL serait bien avisé de rester ce qu’il se passe derrière également. Actuellement dixième, Lorient n’est pourtant qu’à deux longueurs des Lyonnais. Dans une Ligue 1 plus homogène que jamais, chaque faux pas peut coûter cher. Pour une première, Carlos Vicens aurait certainement préféré un match avec moins de pression et une préparation tout autre…