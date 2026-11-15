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Unique buteuse du match, Ada Hegerberg a évité un résultat très embarrasant pour OL Lyonnes, même à dix. L’attaquante retient le positif de cette courte victoire face à Saint-Malo.

Après son sans-faute du début de saison, voir OL Lyonnes se prendre les pieds dans le tapis samedi lors de la 9e journée de D1 contre Saint-Malo aurait fait mauvais genre. C’est pourtant ce qui a failli arriver, puisque les leaders du classement ont attendu la 61e minute pour prendre les devants grâce à Ada Hegerberg.

« Ça montre qu’il n’y a pas de rencontre gagnée d’avance »

Le seul but de la soirée. Le promu breton a certes évolué en supériorité numérique durant plus d’une heure, mais au vu de la différence de niveau sur le papier, les Lyonnaises se devaient de prendre les trois points. Surtout à la maison. « Match pas évident tout de même, a commenté la Norvégienne, héroïne du jour. Je pense qu’on doit retenir qu’on arrive à l’emporter à une de moins. Ça montre qu’il n’y a pas de rencontre gagnée d’avance. Les scénarios peuvent être très différents. Ça prouve également qu’on a du caractère. »

Contrairement à Jonatan Giráldez, qui était très frustré, l’attaquante se montrait plus positive. « Les changements (à la pause) ont aidé, mais ça ne veut pas dire qu’on a fait une mauvaise première période non plus, affirmait Ada Hegerberg. On affrontait un bloc bas, comme souvent. Ce n’est pas toujours simple de les transpercer. Réussir à avoir des occasions et à s’imposer, le tout à dix, ça doit nous faire positiver. »

Avec David Hernandez.