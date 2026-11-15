Ligue 1 : les Lyonnais tranquilles avec les cartons jaunes

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Après dix rencontres, aucun Lyonnais n’a écopé plus d’un avertissement en Ligue 1. Ils sont donc loin d’être menacés de suspension pour accumulations de cartons jaunes.

C’est, pour certains, un mal lyonnais. Depuis le début de la saison en Ligue 1, l’OL a reçu douze cartons jaunes. C’est presque deux fois moins que Nice (vingt-trois), l’équipe la plus avertie du championnat. Seul le Paris Saint-Germain (dix) est moins « cartonné » après dix journées. Le signe d’une formation « trop gentille » ? Possible, surtout si on le relie à un manque général de réaction, à l’extérieur notamment, après des coups durs.

Carton jaune annulé pour Noah Nartey

D’autres facteurs peuvent expliquer cette statistique. Toujours est-il que cela empêche le staff d’avoir des soucis avec d’éventuels suspendus (au bout de cinq avertissements). Car jusqu’à présent, aucun joueur n’a reçu plus d’un carton jaune dans la compétition. Noah Nartey en a été tout proche, mais la LFP a finalement retiré la « biscotte » du Danois face à Rennes (4-0).

En plus du milieu de terrain, la liste comprend Moussa Niakhaté, Felix Bacher, Abner, Zachary Athekame, Tyler Morton ainsi que Tanner Tessmann. Parmi les éléments plus offensifs, nous avons Corentin Tolisso, Kaïl Boudache, Ernest Nuamah, Pavel Šulc et Loïs Openda.