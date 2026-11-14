OL Lyonnes – Saint-Malo : avant-match, horaire, diffusion TV

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Trois jours après sa démonstration contre la Juventus (6-0), OL Lyonnes retrouve le championnat avec la réception de Saint-Malo, ce samedi. Toujours invaincues en Première Ligue, les joueuses de Jonatan Giráldez veulent poursuivre leur sans-faute.

Avant-match

OL Lyonnes enchaîne les matchs et les victoires. Après avoir validé sa qualification pour les phases à élimination directe de la Ligue des champions grâce à son succès en Italie, le club rhodanien retrouve la Première Ligue. Pour cette neuvième journée, les Fenottes accueillent l’US Saint-Malo avec l’ambition de conserver leur superbe série de victoires de championnat.

Après huit journées, elles occupent la première place avec 24 points, soit huit victoires en autant de rencontres. Leur dernier succès face au RC Lens (1-7) leur a permis de conforter leur avance en tête du classement. En face, la situation est bien différente pour Saint-Malo. Le club breton occupe la onzième place avec seulement trois points au compteur. Après avoir enchaîné les défaites, elles auront fort à faire face au leader invaincu du championnat.

À quelle heure se joue OL Lyonnes – Saint-Malo ?

La rencontre entre OL Lyonnes et Saint-Malo se disputera ce samedi 14 novembre à 18 h 00. Les deux équipes s’affronteront dans le cadre de la neuvième journée de Première Ligue. La particularité de cette affiche sera le lieu. Habituellement, elles disputent la majorité des rencontres au Parc OL. Néanmoins, pour cette affiche, le match se jouera au GOLTC, à Décines. L’arbitrage sera assuré par Romy Fournier. Elle sera accompagnée par ses assistantes Clothilde Brassart et Jennifer Maubacq. Aurélie Efe sera l’arbitre remplaçante. Du côté de la vidéo, Alexandra Collin et Mathieu Grosbost auront la charge de revisionner les actions litigieuses. Jérôme Spada sera le délégué principal de la rencontre.

Sur quelle chaîne voir OL Lyonnes – Saint-Malo ?

Une nouvelle fois, le match entre OL Lyonnes et Saint-Malo sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de la Première Ligue. Le coup d’envoi sera donné à 18 h 00. Toujours aucune excuse pour manquer la rencontre.