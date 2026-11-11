Jeu, set et match pour OL Lyonnes contre la Juventus (0-6)

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Tenu en échec sur les trois dernières confrontations, OL Lyonnes n’a cette fois laissé aucune chance à la Juventus Turin (0-6). Portées par Marie-Antoinette Katoto, les Lyonnaises signent un troisième succès en Ligue des champions.

Pas de place au doute. Un an après être passées pas loin d’une très grosse déconvenue dans le Piémont, les joueuses d’OL Lyonnes ne sont pas tombées dans le piège de la Juventus Turin (0-6). Cette fois-ci, les Lyonnaises ont fait ce qu’il fallait pour ne pas avoir à trimer en deuxième mi-temps pour remonter trois buts. Pourtant, il y avait bien un écart de trois buts à la pause ce mercredi soir au stade Pozzo – Lamarmora. Mais c’était bien à l’avantage des Fenottes qui avaient tout fait pour ne pas revivre le scénario de la saison passée.

Trois tirs pour la Juventus

Ayant pris le match par le bon bout, OL Lyonnes a pourtant vu la Juve avoir la première grosse situation à la 11e suite à une perte de balle dans l’entrejeu. Une piqûre de rappel pour ne pas retomber dans les déboires d’il y a un an. Ce fut la seule incursion italienne car les coéquipières de Wendie Renard ont fait le siège sur le but de De Jong. Si Yohannes a vu sa frappe s’envoler sur une belle talonnade de Katoto, cette dernière a rappelé que la Ligue des champions était bien sa compétition en 2026-2027.

Un doublé en renard puis d’un bel enchainement (31e, 35e) pour mettre OL Lyonnes sur les bons rails. Elle a bien cru inscrire un triplé au retour des vestiaires (52e) mais la VAR a annulé ce but pour une position d’hors-jeu de Wassa Sangaré. Remplacée juste après l’heure de jeu par Ada Hegerberg, Katoto en est désormais à sept buts en quatre matchs européens.

Une deuxième mi-temps en gestion

En faisant le travail dès la mi-temps grâce à un troisième but par l’intermédiaire de Melchie Dumornay, OL Lyonnes a logiquement géré sur le deuxième acte. Une tête trop croisée de Becho (49e), une frappe pas assez appuyée de Shrader (73e) ont apporté un peu le danger sur le but turinois. Pas grand-chose à se mettre sous la dent donc, avant que Lily Yohannes ne reprenne victorieusement une frappe de Brand qui avait heurter le poteau (79e, 0-4) et que Korbin Shrader ne corse l’addition suite à une frappe repoussée de Paralluelo (85e, 0-5).

Comme dans le premier acte, OL Lyonnes a accéléré sur le dernier quart d’heure et Wendie Renard est venu parachever ce large succès (90e+1). La capitaine aurait certainement aimé que sa panenka aille directement au fond, mais elle s’y est repris à deux fois pour infliger un jeu blanc à la Juventus Turin. Rendez-vous maintenant samedi au GOLTC pour accueillir Saint-Malo, avec un large turnover.