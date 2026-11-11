OL : l’importance de prendre des points contre les petites équipes

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L’Olympique lyonnais ne doit pas reproduire les erreurs de la saison dernière. Malgré un bilan convaincant contre les équipes du top 8, les Lyonnais avaient laissé filer trop de points face aux autres formations de Ligue 1. Un problème qui pourrait peser lourd dans la course à la Ligue des champions.

L’Olympique lyonnais en a fait l’expérience la saison passée : la course à la Ligue des champions ne se joue pas uniquement lors des grandes affiches. Capable de rivaliser et de battre les meilleures équipes du championnat, le club rhodanien n’avait pourtant pas réussi à transformer ces performances en une qualification pour la C1. La faute à des résultats insuffisants contre des adversaires moins bien classés. Ce scénario, le staff lyonnais ne veut plus le revivre.

L’OL doit surtout répondre présent contre les équipes moins bien classées

Jorge Maciel, qui assurait l’intérim lors des deux match précédents, a parfaitement identifié ce qui avait manqué aux Lyonnais lors du précédent exercice. Si l’OL avait affiché un visage assez convaincant face aux formations de haut de tableau, il avait laissé trop de points en route contre des équipes plus modestes. C’est un contraste qui avait peser lourd en fin de saison au moment de faire les comptes.

« On ne peut pas répéter la saison dernière, où l’on était la meilleure équipe contre le top 8 et où, finalement, on ratait la C1 parce qu’on perd des points contre des équipes qui jouent d’autres objectifs« , a rappelé le membre du staff lyonnais. Pour espérer retrouver la Ligue des champions, les confrontations face aux gros ne suffisent pas. L’OL devra également assumer son statut contre les équipes de seconde partie de tableau. Les Lyonnais savent renverser les grandes équipes. Il s’agit désormais de savoir enchaîner les victoires lorsque l’opposition semble, sur le papier, moins relevée.

Une saison très importante pour les ambitions lyonnaises

« On doit être exigeants, car s’il y a une saison dans laquelle on doit parier sur quelque chose d’important, c’est celle-là, parce que la dynamique des équipes est très inconstante« , a insisté Jorge Maciel. Cette exigeance prend une importance particulière dans un championnat où les dynamiques peuvent rapidement évoluer. Le technicien portugais estime que l’OL à sa carte à jouer, à condition de ne plus laisser des points évitables filer. Après la défaite à Brest (2-0), c’est une nouvelle occasion de perdue. Pour les Lyonnais, l’enjeu sera donc de maintenir un niveau de performance constant quel que soit l’adversaire pour enfin aller chercher la qualification en Ligue des champions.