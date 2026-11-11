Entre l’OL et Carlos Vicens, un mariage anticipé

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Recruté au pied levé après le départ surprise de Paulo Fonseca, Carlos Vicens n’est pas un choix par défaut de la direction de l’OL. Le profil était ciblé depuis quelque temps déjà, mais plus pour l’été 2027. Comme quoi les deux parties étaient faites pour travailler ensemble.

Cette fois, la page Paulo Fonseca est définitivement tournée. Elle l’était déjà pour le coach portugais depuis samedi et son premier match sur le banc du Sporting Portugal. Elle l’était sûrement depuis déjà quelque temps même. Mais à l’OL, il restait non pas à faire son deuil pour un coach qui a répondu « à l’appel de son club de cœur » mais bien à lui trouver un remplaçant. C’est également du côté du Portugal que le club lyonnais a dirigé son regard pour trouver le 35e entraîneur de son histoire. Depuis le 20 octobre, Carlos Vicens n’était plus à Braga et avait trouvé refuge à Barcelone. Mais c’est bien dans la ville de 200 000 habitants qu’il s’est forgé sa première réputation en tant que coach principal.

« Il faisait partie des options pour l’été 2027 »

Une quatrième place en championnat, une demi-finale de Ligue Europa et une finale de Coupe du Portugal. Plutôt pas mal pour une première et cela n’était pas passé inaperçu entre Rhône et Saône où le marché portugais a quelque peu la cote. Seulement, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ne s’imaginaient certainement pas prendre contact dès l’automne. « Nous avons suivi son travail la saison dernière à Braga, notamment son très beau parcours en Europa League. Son profil correspondait à nos aspirations et au football que nous souhaitons développer à l’OL. Carlos était une option pour l’été 2027 suivant ce qui allait se passer avec Paulo. »

L’aventure de Vicens a finalement commencé avec quelques mois d’avance. En plus de faire partie « des entraîneurs tout en haut de la liste », l’Espagnol avait l’avantage d’être libre dès ce mois de novembre.

Louis-Jean : « Un jeune entraîneur ambitieux et qui façonne les jeunes »

À ceux qui pouvaient penser que le choix porté sur l’entraîneur de 43 ans était une décision prise dans l’urgence, la direction a donc choisi de balayer cette rumeur d’un revers de la main. L’ombre de Jorge Mendes, l’agent, ou encore de Luis Campos, directeur sportif du PSG qui est actionnaire de Braga, planent forcément autour de ce choix. Et seul le terrain permettra de mettre un terme à toutes les interrogations autour de Carlos Vicens.

Il a beau avoir vécu quotidiennement aux côtés de Pep Guardiola pendant quatre ans, a-t-il les épaules assez larges pour un projet plus ambitieux qu’au Portugal sur le papier ? Dans les critères souhaités par l’OL, l’ancien professeur d’économie cochait quand même pas mal de cases. « Nous recherchions un jeune entraîneur, ambitieux, avec beaucoup d’envie. Il possède une grande capacité à développer individuellement les joueurs, notamment les jeunes », a poursuivi Louis-Jean.

Une situation moins confortable qu’avec une arrivée estivale

Entre l’OL et Carlos Vicens, l’histoire semblait écrite pour qu’elle soit vécue ensemble. Seulement, en débarquant en plein milieu d’une saison, l’Espagnol se retrouve certainement dans une situation plus inconfortable qu’en juin 2027. On dit souvent qu’il faut laisser du temps au temps, mais dans le foot, cela n’a jamais fait bon ménage. Mais « ce très grand défi », le nouvel entraîneur de l’OL l’accueille à bras ouvert. Sans prétention de tout révolutionner, mais avec l’espoir de « rendre heureux et fiers les supporters » avec son football « offensif, de possession, mais aussi de caractère. » Tout cela reste à retranscrire sur le terrain, et ce, dès le 21 novembre à Lille.