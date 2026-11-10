Ligue des champions : Juventus – OL Lyonnes diffusé en clair

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Ce mercredi, OL Lyonnes dispute son quatrième match de Ligue des champions face à la Juventus Turin. Ce déplacement dans le Piémont pourra être regardé gratuitement puisque La Chaîne L’Equipe diffusera la rencontre à 21h.

Ne pas revivre le mauvais souvenir de la saison passée. La confrontation s’était certes terminée sur un nul 3-3, mais OL Lyonnes avait complètement déjoué face à la Juventus Turin en phase de Ligue des champions, étant mené 3-0 à la pause. Véritable rouleau compresseur dans cette première partie de saison à l’image du succès à Lens (1-7), les Fenottes sont prévenues et ne devraient pas retomber dans le piège turinois mercredi soir du côté de Biella. Dans son discours, Jonatan Giraldez ne devrait de toute façon pas manquer de faire un petit rappel.

Deux matchs sur Disney+, deux matchs sur L’Equipe pour le moment

Pour savoir si les coéquipières de Wendie Renard prendront le match par le bon bout cette fois-ci, il n’y aura pas besoin de payer pour regarder le match. Comme face à Chelsea fin septembre, Juventus Turin – OL Lyonnes sera diffusé gratuitement sur La Chaîne L’Equipe à partir de 21h. Pas besoin donc d’être abonné à Disney+ pour suivre cette quatrième rencontre de la phase de ligue.