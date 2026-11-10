Entre interrogation et excitation, Vicens ne laisse pas de marbre à l’OL

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Après une première expérience à Braga pendant un peu plus d’un an, Carlos Vicens va découvrir la Ligue 1 avec l’OL. À 43 ans, l’Espagnol n’est pas le nom le plus connu du plateau, mais ses idées ont de quoi attirer l’attention.

Pour les plus nostalgiques, ce fut la douche froide. Non, Pierre Sage ne reviendra pas par la grande porte à l’OL pour prendre la suite de Paulo Fonseca. Sur un siège certes éjectable à Crystal Palace, l’entraîneur français n’a pas été une option approfondie par la direction de l’OL. Pourquoi ? D’abord, parce que l’ancien coach lyonnais reste toujours sous contrat et surtout parce que Matthieu Louis-Jean était allé vite dans le choix du successeur à Fonseca.

Le nom de Carlos Vicens a rapidement reçu les suffrages dans les bureaux de Décines et il fallait officialiser tout ça. C’est le cas depuis lundi soir et ce mardi matin (11h), l’Espagnol dirigera sa première séance sous sa nouvelle casquette : celle de 35e entraîneur de l’OL.

Un coach inconnu et donc des interrogations

Entre un coach qui a connu presque tous les échelons au sein du club et un coach qui n’a eu que Braga comme expérience de numéro 1, le fossé est grand et certains sont déjà en train de le regretter. Une posture qui a le don d’agacer Nicolas Puydebois. « Laissons la chance au produit un peu, a déclaré notre consultant dans Tant qu’il y aura des Gones. Il va certes lui falloir un peu de temps pour mettre en place ses principes, s’adapter à ce club, mais il a signé depuis à peine une heure et tout le monde crie à l’erreur de casting. »

Sans faire une fixation sur Pierre Sage, mais qui aurait pu imaginer un directeur de centre devenir le sauveur d’un club ? Personne à part John Textor, et la folie s’est transformée en coup de génie. Avec Carlos Vicens, les supporters plongent un peu dans l’inconnu. Il n’y a qu’à voir le résultat de notre sondage pour en avoir le cœur net. Plus de 60% des votants ne se prononçaient pas sur le fait de savoir si l’Espagnol était un bon choix pour l’après-Fonseca ou non. Peut-on leur en vouloir alors que le championnat portugais est loin d’être médiatisé ? Pas vraiment et Nicolas Puydebois s’inscrit dans ce mouvement. « Je ne peux pas me positionner, car je n’ai pas vu jouer Braga. Mais j’attends de lui qu’il impose ses principes. »

De formateur à adjoint d’une équipe presque invincible

C’est là toute la question. Adepte du 3-4-2-1 au Portugal, le natif de Majorque va-t-il rester borné sur son idée, quitte à ne pas avoir le matériel à sa disposition ? Les prises de parole du technicien, notamment sur son affiliation à Pep Guardiola, montrent qu’il est dans l’adaptation, tout en gardant des vertus reposant sur la possession de balle, l’envie de pratiquer un football plaisant. Pour beaucoup, le Braga 2025-2026 proposait le jeu le plus séduisant du Portugal. De quoi mettre l’eau à la bouche de nos consultants.

Ayant appris auprès de l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire, Carlos Vicens n’est pas un Guardiola bis, mais Nicolas Puydebois l’a répété : « on s’imprègne des meilleurs si l’on a envie d’apprendre ». Avec un coach ayant connu un long parcours de formateur puis la période faste de Manchester City, même comme adjoint, l’OL a choisi de miser sur un profil qui allie développement et ambition. Deux caractéristiques qui collent au projet lyonnais.