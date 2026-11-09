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Pierre Sage (ex-OL) plus que jamais sur un siège éjectable à Crystal Palace ?
Pierre Sage, entraîneur de Crystal Palace (Photo by Dennis Goodwin / Pro Sports Images Ltd. / DPPI via AFP)

Pierre Sage (ex-OL) plus que jamais sur un siège éjectable à Crystal Palace ?

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Battu pour la septième fois de la saison en Premier League, Crystal Palace est lanterne rouge au moment de basculer sur la deuxième trêve internationale de la saison. Cette fois, Pierre Sage ne devrait pas avoir droit à une nouvelle chance…

Certains viendront à en regretter le timing. Pourtant, Pierre Sage ne reviendra pas à l’OL, enfin pas tout de suite. L’entraîneur n’a jamais caché son envie de retravailler dans son club de cœur, mais ce ne sera pas pour prendre la suite de Paulo Fonseca. Toutefois, il se pourrait que le natif de Lons-le-Saunier se retrouve libre de tout contrat dans les prochaines heures ou les prochains jours. C’est en tout cas la tendance qui se dessine de l’autre côté de la Manche depuis dimanche. À domicile, Crystal Palace a encore une fois perdu face à Liverpool (1-3).

Vingt-quatre buts encaissés en dix journées…

Certainement la défaite de trop pour Sage alors que les Eagles pointent désormais à la dernière place de Premier League. Avec sept points, le club londonien n’est pas encore détaché puisque Nottingham Forest, seizième, n’est qu’à deux longueurs. Seulement, la patience des dirigeants de Crystal Palace aurait assez duré, tandis que la formation anglaise affiche déjà une différence de buts négative (-14) et déjà 24 buts encaissés en seulement dix journées. Ayant toujours rêvé d’entraîner en Premier League, Pierre Sage devrait voir cette réalité vécue depuis juillet virer au cauchemar.

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3 réponses

  1. RBV
    RBV

    Je crois que MLJ ne veut pas « reprendre » un entraîneur que Textor avait choisit…
    Mais je trouve que c’est une connerie…peut-être trop d’ego ?
    Sage serait parfait (mais sûrement pas abordable niveau salaire).
    Apparemment le nom de Sage n’était meme pas dans la discussion…étonnant…

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  2. Avatar
    Da1989

    Peut etre parce qu’il etait sous contrat…donc inaccessible financierement.
    Mais si il se fait virer ce n’est plus la meme histoire. Vicens toujours pas nomme, est ce que le timing serait parfait?

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    1. Avatar
      gOLdorak

      Je pense que ça joue, mais le truc est que ça fait un mois que Sage est « sur le point d’être viré », mais qu’il n’est toujours pas viré!

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