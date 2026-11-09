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Battu pour la septième fois de la saison en Premier League, Crystal Palace est lanterne rouge au moment de basculer sur la deuxième trêve internationale de la saison. Cette fois, Pierre Sage ne devrait pas avoir droit à une nouvelle chance…

Certains viendront à en regretter le timing. Pourtant, Pierre Sage ne reviendra pas à l’OL, enfin pas tout de suite. L’entraîneur n’a jamais caché son envie de retravailler dans son club de cœur, mais ce ne sera pas pour prendre la suite de Paulo Fonseca. Toutefois, il se pourrait que le natif de Lons-le-Saunier se retrouve libre de tout contrat dans les prochaines heures ou les prochains jours. C’est en tout cas la tendance qui se dessine de l’autre côté de la Manche depuis dimanche. À domicile, Crystal Palace a encore une fois perdu face à Liverpool (1-3).

Vingt-quatre buts encaissés en dix journées…

Certainement la défaite de trop pour Sage alors que les Eagles pointent désormais à la dernière place de Premier League. Avec sept points, le club londonien n’est pas encore détaché puisque Nottingham Forest, seizième, n’est qu’à deux longueurs. Seulement, la patience des dirigeants de Crystal Palace aurait assez duré, tandis que la formation anglaise affiche déjà une différence de buts négative (-14) et déjà 24 buts encaissés en seulement dix journées. Ayant toujours rêvé d’entraîner en Premier League, Pierre Sage devrait voir cette réalité vécue depuis juillet virer au cauchemar.