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Plutôt bien entré dans sa rencontre, l’OL a déjoué après le premier but de Brest. Une réalisation « enfantine », déplore Moussa Niakhaté.

D’une barre transversale de Keito Nakamura à une réalisation très évitable de Noah Edjouma. En quatre minutes, l’OL a soufflé le chaud et le froid sur la pelouse de Brest (2-0). Une action qui a tout changé, comme l’a expliqué Moussa Niakhaté au micro de Ligue 1+. Tout est parti d’un coup franc dans son camp joué rapidement par Zachary Athekame pour Dominik Greif. Le gardien a manqué sa relance, et quelques secondes plus tard, l’ailier brestois a placé un amour de frappe dans le petit filet.

Sur sa première action, le club finistérien a trouvé la mire, et pu gérer la suite. « On fait une excellente entame avec le ballon en jouant entre les lignes et en essayant d’avoir des occasions. D’ailleurs, on en a quelques-unes. Puis on encaisse ce but que je qualifierais d’enfantin. On se précipite alors qu’il n’y a aucune raison, insistait, dépité, le Sénégalais. Après, forcément c’est difficile car ils nous attendaient sur des contres. C’était donc le scénario parfait pour eux. La déception est là car quand tu as le match en main, tu ne peux pas faire ce genre d’erreur. »

« Forcément, sans 9, c’est plus délicat pour marquer des buts, mais c’est un choix de notre part »

Balayant les secousses causées par le départ de Paulo Fonseca, le défenseur a donné quelques pistes de réflexion pour expliquer la défaite. « On a bien travaillé cette rencontre, même avec peu de temps devant nous. Le plan de jeu était clair. À 1-0, c’est humain de se précipiter un peu plus, donc on fait des fautes techniques. Tout de suite, c’est plus compliqué, ils se regroupent, sur les centres il y a toujours un adversaire. On jouait sans 9, ce qui, vu les conditions (les absences de Loïs Openda, Pavel Sulc et Rémi Himbert), est un choix de notre part. Mais forcément, c’est plus délicat pour marquer des buts, a-t-il déclaré. On n’a pas d’excuse, c’est insuffisant pour prendre les trois points. »

Malgré cette contre-performance, Moussa Niakhaté a clamé que les ambitions ne changeaient pas. Reste à voir si la trêve internationale permettra de ramener un peu de calme. « On est des exécutants. On fait confiance à la direction sportive qui fait du bon travail ces dernières années, c’est incontestable. Je pense qu’elle va nous ramener un coach qui va faire du bien à l’équipe. À nous de poursuivre notre saison, avec les mêmes objectifs. Ce serait trop facile de pointer du doigt cet événement, a-t-il martelé. On doit aller chercher quelque chose cette année, notamment la qualification en Ligue des champions via le championnat. » Cette défaite ne les aidera pas dans cette quête.