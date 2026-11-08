Brest – OL : avant-match, horaire, diffusion TV

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L’Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse de Brest ce dimanche 8 novembre, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Après sa victoire contre Angers (2-0), l’OL veut confirmer pour conserver sa place sur le podium de Ligue 1.

Avant-match

Vainqueurs d’Angers (2-0), le 1er novembre, les Lyonnais ont retrouvé le chemin du succès en championnat. Troisièmes avec 17 points avec cette 10e journée, les hommes de Jorge Maciel abordent ce voyage avec l’ambition de poursuivre sur leur lancée. Après le nul face à la Real Sociedad (1-1), ce sera le dernier match avant la trêve internationale ainsi que le deuxième rendez-vous de l’après-Paulo Fonseca.

En face, Brest occupe la 10e place avec 12 points. Les Bretons restent sur une victoire dans le derby face à Lorient à l’extérieur (2-0). Mais à domicile, Nice était venu s’imposer lors de la précédente journée. Néanmoins, les Rhodaniens devront se méfier d’une équipe capable de se montrer dangereuse, d’autant plus que ce déplacement ne leur réussit pas vraiment ces dernières saisons (pas de victoire depuis 2022).

À quelle heure se joue Brest – OL ?

La rencontre entre le Stade Brestois et l’Olympique lyonnais se disputera ce dimanche 8 novembre à 17h15. Les deux équipes s’affronteront au stade Francis-Le Blé. La rencontre sera arbitrée par Jérémy Stinat. Il sera assisté de Christophe Mouysset et Bastien Courbet. Thomas Vincent officiera en tant que quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera assurée par Cyril Gringore et Hamid Guenaoui.

Sur quelle chaîne voir Brest – OL ?

Comme l’ensemble des rencontres du championnat, le duel entre Brest et l’OL sera diffusé sur Ligue 1+. Ce sera plus précisément sur le canal 4 si vous ne souhaitez pas regarder le multiplex. Le duo de commentateurs sera composé d’Hamza Rahmani et François Clerc. Alicia Dauby sera en bord de terrain.