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Ajustements tactiques, cohésion, animation offensive… Jorge Maciel a balayé plusieurs sujets samedi avant le match Brest – OL de ce dimanche (17h15).

Jeudi face à la Real Sociedad (1-1), on a vu Dominik Greif se mettre au sol, et vous faire un point avec vos joueurs. Quelles consignes avez-vous passées à ce moment-là ?

Jorge Maciel : « On les attendait dans une zone médiane avec une construction à trois, notre pressing était dirigé vers cela. Et au bout de deux, trois minutes, on voit que ça ne correspondait pas. On s’était dit que si ça n’allait pas sur le terrain, il fallait faire quelque chose pour arrêter le jeu et avoir ce temps pour régler les problèmes. Ça a bien changé, et tout le mérite revient aux joueurs qui ont su s’adapter pour se réorganiser.

Au niveau de la cohésion, vous avez aussi fait des ajustements ?

Nous avons mis en place plusieurs stratégies. On doit absolument rester unis. Pour ça, on a quelques pistes. Par exemple, ce sont les cadres sur le banc – Clinton Mata et Nicolas Tagliafico – qui ont dirigé l’échauffement des remplaçants. Ce samedi, on a beaucoup parlé de ça car nous sommes dans un état d’esprit de mission : être à 100% pour encore deux jours avant la trêve.

« Si on répète la prestation de jeudi, on aura de la réussite »

Sur le plan physique, où en est le groupe ?

C’était un match intense physiquement, mais aussi en matière de concentration car ça s’est joué à rien. Jusqu’au bout, on a tenté d’arracher la victoire, mais sans tout perdre non plus. Mentalement, ça demande énormément d’attention. Le groupe a bien vécu le fait d’avoir réalisé une bonne performance. Cela nous soulage un peu, et si on répète cette prestation, on aura de la réussite. Le corps est toujours plus fatigué à J+2. D’ici à dimanche, nous aurons encore 24 heures pour bien récupérer et permettre à tout le monde d’être prêt.

À Brest, que faudra-t-il faire de plus, ou de différent par rapport à jeudi ?

Ce sera différent car nous n’aurons pas la même physinomie de match. On connaît la particularité de jouer là-bas, leur culture de jeu. On doit conserver tout de même plusieurs choses, dont notre solidité défensive, et être présent sur tous les ballons. Il faudra aussi faire preuve de davantage de maîtrise dans les transitions attaque-défense. Le but est que la rencontre ne s’enflamme pas avec des contres de par et d’autre.

Nous aurons peut-être davantage le ballon que contre la Real Sociedad. Dans ce cas-là, ce sera à nous de créer des espaces et de trouver le bon moment pour avoir des situations très dangereuses.

« Avec notre animation offensive, tout le monde peut marquer et apporter des choses »

Vous évoluez sans réel avant-centre depuis plusieurs semaines. Dans quel(s) secteur(s) devez-vous progresser pour optimiser votre attaque ?

Le fait de jouer sans attaquant, ça oblige une dynamique offensive plus posée. Cela permet aux éléments importants dans la construction de se retrouver également dans la surface adverse, à l’image du but de Corentin Tolisso jeudi. On a besoin de ce temps de possession pour arriver avec beaucoup de monde près de la cage adverse.

C’est un système qui pose beaucoup de problèmes aux adversaires car les défenseurs ne savent jamais qui prendre, ils n’ont pas de référence fixe. Chacun est responsable de son rôle. La richesse que l’on doit garder dans notre animation offensive, c’est que tout le monde peut marquer et apporter des choses. Autre point, et c’est valable pour tout le monde, n’attendez jamais le ballon parfait pour finir une action. Dans la surface, ça va vite, la balle n’est pas bonne mais on essaie. C’est cette mentalité-là qu’il faut avoir. »