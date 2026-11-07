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Avant son déplacement sur la pelouse du RC Lens, OL Lyonnes a dévoilé son groupe qui voyagera dans le nord. Caroline Weir, blessée, ne sera pas de la partie et restera à Lyon en convalescence.

À quelques heures d’affronter Lens (ce samedi à 18 heures), OL Lyonnes a dévoilé le groupe qui a voyagé dans le nord. Avec plusieurs absentes, dont Elma Nelhage, qui a pourtant repris l’entraînement la semaine dernière avec ses coéquipières. Les jeunes Féerine Belhadj, qui s’était manquée à Montpellier (2-5), Wassa Sangaré et Maïssa Fathallah sont également laissées à Lyon. Enfin, Caroline Weir manque toujours à l’appel, l’Écossaise n’ayant pas joué depuis le 9 octobre avec sa sélection à cause d’un pépin musculaire.

Tarciane revient également

Mais l’effectif lyonnais reste impressionnant à l’échelle de la Première Ligue. Surtout avec le retour de Salma Paralluelo, au repos pour le match dans l’Hérault. Numériquement, l’Espagnole prend la place d’une des défenseures. Tarciane, elle aussi préservée contre le MHSC, complète la ligne arrière.

Après ce duel face aux Lensoises, les joueuses de Jonatan Giráldez devront rapidement récupérer. Un autre déplacement, en Italie cette fois-ci, les attend mercredi prochain. Elles défieront la Juventus Turin en Ligue des champions.

Le groupe d’OL Lyonnes : Grohs, Endler – Renard, Bacha, Engen, Lawrence, Tarciane – Shrader, Swierot, Yohannes, Benyahia, Egurrola, Dumornay – Brand, Becho, Paralluelo, Katoto, Hegerberg, Chawinga, Joseph