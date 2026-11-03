Vainqueur à réaction à Montpellier samedi, OL Lyonnes continue son sans-faute. Mieux, les joueuses de Jonatan Giraldez ont accentué leur avance au classement, suite au match nul (1-1) entre le Paris FC et le PSG.

Pour la première fois de la saison, OL Lyonnes a été mené au score et c'est un petit évènement ! Samedi dernier, Jonatan Giraldez avait le visage fermé du côté de Montpellier au moment de regagner les vestiaires à la mi-temps. Et cela pouvait se comprendre car les Fenottes ont déjoué pendant 45 minutes. Le discours à la pause ainsi que les changements réalisés ont permis de remettre de l'ordre dans la maison lyonnaise avec un succès 5-2 au terme des 90 minutes. Avec une septième victoire en sept journées, OL Lyonnes continue son sans-faute dans cette Première Ligue et reste donc logiquement en tête avec 21 points.

Une première place anecdotique, mais pas pour les play-offs

Mieux encore, les coéquipières de Wendie Renard ont réussi à prendre un peu plus d'avance sur leurs poursuivantes grâce au choc parisien qui s'est tenu dimanche. Le Paris FC et le PSG n'ont pas réussi à se départager (1-1) ce qui permet aux Lyonnaises de compter cinq points d'avance. Avec les play-offs, cela n'assure en rien un titre de champion de France à la fin de la saison régulière, mais une option a déjà été prise pour recevoir en demi-finale et finale. Un atout majeur alors que seul le vainqueur de Première Ligue sera désormais directement qualifié pour la Ligue des champions, le vice-champion devant passer par les barrages...