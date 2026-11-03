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Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
Les joueurs de l’OL célèbrent un but contre Rennes. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL en tête des équipes toujours invaincues à domicile

  • par Enzo Catolino

    • Le Parc OL demeure une forteresse. Après cinq rencontres disputées à domicile en Ligue 1, l'Olympique lyonnais n'a toujours pas connu la défaite. Avec quatre victoires et un match nul, il affiche le meilleur bilan parmi les équipes encore invaincues dans leur stade.

    La victoire contre Angers (2-0), ce dimanche 1er novembre, a permis aux Lyonnais de maintenir leur belle dynamique à domicile. Devant son public, l'OL a pris 13 points sur 15 possibles en Ligue 1 cette saison. Cette régularité lui permet de se placer en tête de ce classement spécifique. Cette solidité se retrouve également dans les chiffres offensifs et défensifs, avec une équipe capable de faire la différence tout en limitant les grosses occasions adverses.

    Décines, un véritable atout pour l'OL

    Pour les adversaires, un déplacement sur la pelouse rhodanienne finit souvent par un casse-tête sans fin et aucun point. Avec quatre succès en cinq matchs, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont imprenables dans leur enceinte pour le moment. Cette invincibilité prend d'autant plus d'importance dans un championnat où chaque point compte. Rennes, Nice, Lille, le Paris FC et Monaco font aussi partie des équipes qui n'ont pas encore perdu chez elles. Mais seuls le Stade Rennais et le PFC suivent le rythme lyonnais.

    Le défi sera désormais de prolonger cette série, avec un prochain match face à l'ASM le 29 novembre. Car si l'enceinte décinoise constitue une véritable forteresse, le visage des partenaires de Moussa Niakhaté est bien différent à l'extérieur. Les résultats sont assez pauvres (une victoire en quatre déplacements) et empêchent l'OL de s'appuyer sur la même régularité. Les deux prochains rendez-vous en Ligue 1 se dérouleront loin de ses bases. Ce sera à Brest, le 8 novembre, et à Lille, le 21 novembre. Avec un nouveau coach sur le banc, il faudra inverser la tendance afin de maintenir sa place sur le podium.

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