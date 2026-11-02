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Anthony Lopes lors d'OL - Angers
Anthony Lopes lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lopes après OL - Angers (2-0) : "Toujours un plaisir de revenir ici"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après un premier retour avec Nantes, Anthony Lopes a retrouvé le Parc OL dimanche sous les couleurs d'Angers. Si le portier a longtemps repoussé l'échéance, il n'a pu empêcher la défaite des siens.

    Son entrée sur la pelouse pour débuter son échauffement a été accompagnée par des applaudissements nourris. Ce ne fut pas une surprise pour Anthony Lopes qui continue de garder un capital sympathie auprès des supporters de l'OL. Malgré un départ en eau de boudin, le portier reste un enfant de la maison et ce deuxième retour à Décines n'allait donc pas s'accompagner de sifflets. Au contraire, les deux virages du Parc OL ont scandé plus d'une fois son nom, poussant le Portugais à applaudir chaleureusement avant de partager un moment avec les kops une fois le coup de sifflet final. "Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose là-dessus (sur l'accueil) ? C'est toujours un plaisir de venir ici, devant ces supporters. Vous connaissez l'attachement que j'ai pour ce club."

    "On a eu des situations"

    Malgré l'amour qu'il porte au blason lyonnais, Anthony Lopes aurait bien aimé jouer un mauvais tour à son ancien club. En repoussant une volée d'Ernest Nuamah en première mi-temps ou une frappe de Noah Nartey qui prenait le chemin du but en deuxième, le portier angevin a tenté de maintenir son équipe en vie. Mais il a bien dû s'incliner à deux reprises. Il y avait toutefois des regrets à l'issue de cette défaite (2-0) dans les rangs du SCO. "On a le poteau en première mi-temps et on a la possibilité de revenir à un partout avec des situations qu’on doit mieux gérer, mais ça fait partie du foot. On a des principes de jeu forts, on doit continuer là-dessus. A 1-0 à la pause, il n'y avait pas de quoi s'alarmer, il fallait remettre la machine en route, mais on n'a pas réussi mettre ce but."

    Avec ce revers, Angers pointe désormais à la 15e place de Ligue 1.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - lun 2 Nov 26 à 12 h 59

      C'était notre portier de poche avec un grand talent et très attaché au blason , j'ai pris un gros plaisir déjà de le revoir qu'il soit toujours aussi souple et le réflexe sur.......longue vie Antho !

      Signaler
    2. Avatar
      brad - lun 2 Nov 26 à 12 h 59

      C'était notre portier de poche avec un grand talent et très attaché au blason , j'ai pris un gros plaisir déjà de le revoir qu'il soit toujours aussi souple et le réflexe sur.......longue vie Antho !

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